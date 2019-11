Opnieuw een record voor ‘King’ James, Carmelo Anthony verliest bij debuut met Portland MGL

20 november 2019

09u58 0 NBA De Los Angeles Lakers zijn niet te stoppen. Dinsdag wonnen ze tegen Oklahoma City Thunder hun twaalfde wedstrijd van het seizoen. Onder impuls van een bedrijvige LeBron James haalden de Lakers het in eigen huis met 112-107.

Anthony Davis was goed voor 34 punten, maar dé man van de avond was opnieuw de onvermijdelijke ‘King’ James. Hij scoorde z’n vijfde triple-double van het seizoen met 25 punten, 11 rebounds en 10 assists. Zo wordt James de eerste speler in de geschiedenis die tegen elke NBA-ploeg een triple-double lukt. Voor Oklahoma volstonden de 31 punten van Dennis Schröder niet. Chris Paul bleef steken op 4 punten, maar deelde wel 10 assists uit. Met hun twaalf zeges staan de Lakers aan kop in de Western Conference. Ze verloren dit seizoen nog maar twee keer. Oklahoma blijft in het westen onderaan hangen, op een twaalfde plaats.

👑 @KingJames (25 PTS, 11 REB, 10 AST) tallies his 5th triple-double of the season as the @Lakers move to 12-2! #LakeShow pic.twitter.com/IRAntbfDOa NBA(@ NBA) link

‘Melo’ scoort 10 punten bij debuut

376 dagen. Zo lang was het geleden dat Carmelo Anthony nog in actie kwam in de NBA. Vorige week werd de vedette opgepikt door de Portland Trail Blazers. De eerste match van ‘Melo’ werd wel geen succes. Portland ging met 115-104 de boot in bij de New Orleans Pelicans. Anthony was goed voor 10 punten en plukte 4 rebounds. Bij New Orleans blonk Jrue Holiday uit met 22 punten en 10 assists. Ook Brandon Ingram had een stevige bijdrage met 21 punten, 7 rebounds en 5 assists.

Melo drops 7 PTS in his first half of 🏀 in 2019-20! #RipCity



Catch the 2nd half on @NBATV pic.twitter.com/ZU1rRALzzW NBA(@ NBA) link

Golden State kan nog eens winnen

Golden State veroverde voorts de volle buit tegen Memphis (114-95). Het is nog maar de derde overwinning van het seizoen voor de Warriors. Alec Burks scoorde 29 punten en plukte 8 rebounds. Draymond Green lukte bijna een triple double met 8 punten, 10 rebounds en 11 assists.

👀 Draymond dimes 👀 #DubNation @Money23Green drops a season-high 11 AST in the @warriors road win! pic.twitter.com/6w8U7ttazQ NBA(@ NBA) link

Kings winnen

De Sacramento Kings hebben thuis afgerekend met de Phoenix Suns. Na hun knappe zege tegen Boston afgelopen zondag haalden de Kings het nu met 120-116 tegen Phoenix. Richaun Holmes scoorde 20 punten en pakte 15 rebounds. Bogdan Bogdanovic scoorde er 31 voor de Kings. Voor Phoenix liet Devin Booker 30 punten optekenen, maar die volstonden dus niet.

🔥 @LeaderOfHorde GOES OFF for career-highs in PTS (31) and 3PM (7) to lead the @SacramentoKings to victory❗️#SacramentoProud pic.twitter.com/rh5xPr4iTD NBA(@ NBA) link