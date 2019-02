Ophef in NBA nadat transfer tíjdens match wordt beklonken: speler zonder pardon naar de kant, LeBron roert zich GVS

07 februari 2019

15u43 0 NBA Polemiek in het NBA-wereldje. Gisteravond kreeg Dallas Mavericks-speler Harrison Barnes plots te horen dat hij de club moest verlaten. Het leverde bizarre taferelen op, want de 26-jarige forward haspelde op dat moment een wedstrijd af. Barnes werd zonder pardon van het parket gehaald. Onder meer vedette LeBron James is woest over de manier van handelen.

Afgelopen nacht sloot de transferperiode in de Amerikaanse basketbalcompetitie onherroepelijk haar deuren. Enkele uren voor de deadline gooiden Dallas Mavericks en Sacramento Kings het echter nog op een akkoordje. Harrison Barnes vervoegde de rangen van de club uit Sacramento, Justin Jackson en Zach Randolph maakten de omgekeerde beweging. Een last-minutedeal die heel wat controverse uitlokt.

Op het moment dat de deal tussen de twee clubbesturen besproken werd, stond Barnes in de basis in het NBA-duel tegen de Charlotte Hornets. In het derde kwart was de transfer in kannen en kruiken en lekte die in een mum van tijd uit. Het sein voor de coach om de forward onmiddellijk van het parket te halen en hem de resterende minuten op de bank te zetten. Legende Nowitzki stelde zich meteen vragen en ging verhaal halen, maar het bikkelharde verdict hield stand. Barnes probeerde zijn teammaats nog aan te vuren, maar z’n gelaat sprak boekdelen.

Isn’t Harrison Barnes playing right now 😂😂😂 Besim Ⓥ(@ TheRealBesim) link

Woedende Lebron James

De ongelukkige timing en wissel leiden tot heel wat verontwaardiging. Ook vedette LeBron James uit zijn ongenoegen op Instagram. “Ik vermoed dat dit kan omdat deze deal ten goede komt aan de club? Een speler verkopen op het moment dat hij aan het spelen is en geen enkel idee heeft van de transfer. Ik bekritiseer niet degene die hem verhandelt want dit is business, maar ik wil dat zulke zaken echt veranderen. Wanneer een speler de club wil verlaten, bestempelen ze hem snel als egoïstisch en ondankbaar, maar in de omgekeerde richting zwaaien ze jou uit hoe het hen het beste uitkomt. Ik aanvaard beiden, maar noem een kat een kat.”

Ook Hornets-speler Nicolas Batum trok grote ogen. “Iemand transfereren tijdens een wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Tijdens een training, op een vliegtuig, op de bus: dat wel. Maar tijdens een match? Het is werkelijk ongezien.”