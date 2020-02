Operatie dreigt voor Kyrie Irving, die blijft sukkelen met schouder Redactie

21 februari 2020

06u15

Bron: Belga 0 NBA Kyrie Irving zal allicht een poos aan de kant staan. Het speerpunt van de Brooklyn Nets moet volgens Amerikaanse media onder het mes, nadat hij al sinds november op de sukkel is met zijn schouder.

Amerikaanse media schrijven dat Irving de voorbije dagen bij verschillende artsen is langsgeweest in de hoop zijn pijnlijke schouder te genezen. Een van de volgende dagen valt de beslissing of de basketter daadwerkelijk geopereerd zal worden. Volgens The Athletic zal Irving dan dit seizoen niet meer in actie komen.

Irving miste dit seizoen al 26 wedstrijden. Begin november liep hij de schouderblessure op. In december kreeg hij al een cortisone-injectie, waardoor hij tijdelijk kon terugkeren. Maar nu speelt zijn schouder weer op.