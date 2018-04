Ook Washington Wizards zeker van play-offs in de NBA Redactie

01 april 2018

10u09

Washington heeft zich gekwalificeerd voor de play-offs in de NBA. De Wizards dwongen hun ticket gisteren af door met 107-93 te winnen van Charlotte.

Otto Porter jr (26 ptn, 11 rbs) en Bradley Beal (22 ptn) toonden zich de meest efficiënte schutters bij de thuisploeg. Ook John Wall was bij zijn comeback meteen belangrijk. De vijfvoudige All Star was de voorbije twee maanden buiten strijd door een knieblessure en vierde tegen de Hornets zijn terugkeer. Wall maakte 15 punten en deelde 14 assists uit. "Ik ben blij dat onze Ferrari terug is", glunderde coach Scott Brooks na de partij.

Washington is de zesde ploeg in de Eastern Conference die zeker is van de play-offs. Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia en Indiana kwalificeerden zich al eerder. Voor de laatste twee plaatsen hebben Milwaukee en Miami de beste kaarten in handen, al maakt ook Detroit nog een kans(je). In de Western Conference zijn Houston en Golden State als enige ploegen al geplaatst van de nacompetitie.

Boston won gisterenavond de topper tegen Toronto met 110-99. Marcus Morris was bij de Celtics goed voor 25 punten, een meer dan zijn teamgenoot Jayson Tatum. DeMar DeRozan klokte bij de bezoekende Raptors af op 32 punten. Ondanks het verlies blijft Toronto (55-21) leider in het oosten voor Boston (53-23).

Kampioen Golden State knoopte na drie nederlagen weer aan met de zege. De Warriors versloegen, onder aanvoering van Kevin Durant (27 ptn), Sacramento met 96-112. De Californiërs traden andermaal aan zonder de aan de knie geblesseerde Stephen Curry. Mogelijk moeten ze het ook een tijdje zonder Patrick McCaw doen. Die maakte een lelijke val op zijn rug en moest met een draagberrie van het terrein worden afgevoerd.