Ook in NBA razend spannende strijd om play-offs: wie van de vier claimt het laatste plekje? Arend Schreurs

24 februari 2020

19u52 0 NBA De All Star-onderbreking is voorbij en het is weer tijd voor NBA-basketbal. Met nog een kleine dertig matchen te spelen worden de plaatsen voor de play-offs duur. Net zoals in het Belgisch voetbal vechten nog een viertal teams voor die o zo begeerde achtste plek in de Western Conference: de Memphis Grizzlies, de Portland Trail Blazers, de San Antonio Spurs en de New Orleans Pelicans.

Memphis Grizzlies: jonge kern

De Memphis Grizzlies bezetten momenteel de achtste plaats met 28 gewonnen en 28 verloren wedstrijden. De jonge kern is voor Memphis al het hele seizoen de X-factor. Rookie Ja Morant kwam als een wervelwind de competitie binnen en Jaren Jackson Jr. speelt een fantastisch tweede seizoen. Beiden scoren ze gemiddeld 17 punten per wedstrijd.

Met het vertrek van Jae Crowder en Andre Iguodala naar de Miami Heat verloren de Grizzlies wel heel wat ervaring. In de plaats kregen ze Dion Waiters, die nog maar drie matchen speelde dit seizoen, en Justice Winslow, die er ook maar elf speelde.

De Memphis Grizzlies staan er in de stand het beste voor met vier gewonnen wedstrijden voorsprong op eerste achtervolger Portland. Een ander voordeel voor hen: ze moéten de play-offs niet halen. Het jonge team moet zich in de eerste plaats nog verder ontwikkelen. In de toekomst kunnen de Grizzlies wel eens de volledige NBA domineren. Al zou niemand het spijtig vinden om nu al te zien wat Ja en JJJ waard zijn in de play-offs.

Portland Trail Blazers: teleurstellend seizoen

Vorig seizoen wonnen de Blazers nog 53 matchen en bereikten ze zelfs de Western Conference-finale. Met praktisch hetzelfde team is het voor hen dit seizoen krabben om überhaupt de play-offs te halen. Ze wonnen tot nu toe nog maar 26 matchen en verloren er al 32. Het experiment met Carmelo Anthony lijkt dan toch niet zijn gewenste effect te hebben gehad, zijn impact werd vooraf groter ingeschat. De 35-jarige legende is duidelijk op zijn retour.

De sleutels van het team liggen dus nog maar eens in Damian Lillards handen, die dit seizoen al 4 keer 50 punten of meer scoorde. Dan helpt het niet dat de superster zich tegen Memphis blesseerde aan de lies. ‘Dame’ miste daardoor al de ‘All-Star game’ en het ‘three point contest’. Daarbovenop zal hij de komende weken al zeker niet aantreden in een vijftal NBA-matchen. Zijn kompaan CJ McCollum moet de volgende wedstrijden Lillards rol overnemen.

Het typeert het seizoen van de Blazers dat ze drie van hun laatste vier wedstrijden, tegen rechtstreekse uitdagers Memphis en twee keer tegen New Orleans, verloren.

Intrinsiek zijn ze nog altijd een play-offteam maar dit seizoen lijkt veel, zeg maar alles, te mislukken.

San Antonio Spurs: de vaste waarde

Het is al 22 jaar geleden dat de Spurs de play-offs misten. Dit seizoen lijkt die uitzonderlijke reeks doorbroken te worden. De Spurs staan tiende met 24 gewonnen en 32 verloren wedstrijden. Het team van Gregg Popovich, door velen beschouwd als de beste coach aller tijden, slabakt al een paar jaar. De oude garde — Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili —, die 4 keer met elkaar kampioen werd, nam onlangs afscheid van het basketbal.

Ook het vertrek van Kawhi Leonard naar de Toronto Raptors in 2018 heeft de Spurs parten gespeeld. Ze kregen DeMar DeRozan in ruil, maar die heeft nooit echt zijn stempel kunnen drukken en nooit zijn All-Star-niveau van bij Toronto gehaald. Een Kawhi Leonard vervang je niet zomaar.

Naast DeMar loopt LaMarcus, hun op één na beste speler met gemiddeld 19 punten per wedstrijd. LaMarcus Aldridge is een vijfvoudige All-Star maar is ondertussen met zijn 34 jaar stilletjesaan op zijn retour. Hij grijpt dit seizoen twee rebounds minder en scoort twee punten minder tegenover vorig seizoen.

In Lonnie Walker, Dejounte Murray en Trey Lyles hebben de Spurs wel drie jonkies die in de toekomst een verschil kunnen maken, maar nu nog te weinig brengen met de play-offs in zicht.

New Orleans Pelicans: Zion vs LeBron?

De New Orleans Pelicans staan op plaats 11 in de Westen Conference met 25 gewonnen en 32 verloren wedstrijden. Na een teleurstellende seizoensstart waarin ze slechts zes keer konden winnen in 28 matchen, krijgen de Pelicans weer hoop doordat ze eindelijk Zion ‘Zanos’ Williamson kunnen brengen. Zijn impact is mogelijk nog groter dan vooraf werd gedacht: gemiddeld 22,7 punten (58,6% van zijn schoten) en 7,2 rebounds, waarvan 3,5 offensieve. Met Zion erbij wonnen de Pelicans zeven van hun laatste tien matchen. Vooral het samenspel met ex-Laker Lonzo Ball verloopt op wieltjes. Elke wedstrijd vangt Zion wel minstens één lobpass van Lonzo.

Voor een andere ex-Laker, Brandon Ingram, is dit een doorbraakseizoen. Ingram werd voor de eerste keer All-Star met gemiddeldes van 24,5 punten, 6,3 rebounds en 4,3 assists. Eindelijk toont ‘Slenderman’ dat die talloze vergelijkingen met Kevin Durant niet van de pot gerukt zijn.

Deze twee ex-Lakers spelen bij de Pelicans door de ruildeal rondom Anthony Davis, die de omgekeerde stap naar de Lakers maakte. Als de New Orleans Pelicans de achtste plaats halen en de Lakers eerste blijven, ontmoeten de twee teams elkaar in de eerste ronde van de play-offs. De perfecte plaats om die vete over de ‘trade’ uit te vechten. En vooral: Zion Williamson vs LeBron James. Maar zover zijn we nog niet. De Pelicans hebben nog de grootste achterstand op de Memphis Grizzlies. Het jonge team zal een winstreeks moeten neerzetten om nog kans te maken op de play-offs.

Game on.