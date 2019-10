Exclusief voor abonnees Onze Belgian Cats-watcher over Emma Meesseman: “Een prima donna, maar zonder kapsones” Valerie Hardie

11 oktober 2019

20u17 0 Basketbal MVP. Meest waardevolle speelster van de WNBA Finals. Het is een trofee die meestal is voorbehouden aan Amerikaanse speelsters. De Australische Lauren Jackson kreeg als ’m als eerste buitenlandse, in 2010 – nu is het de beurt aan Emma Meesseman. Uit ­Ieper, België.

De 26-jarige forward heeft die titel niet gestolen. Ze was zonder meer outstanding voor Washington in de WNBA play-offs. Dat kan je aflezen van haar stats – gemiddeld 19,3 punten (aan 58% afgewerkt), 5,6 rebounds en 2,4 assists per match, en dat kan je afleiden uit de reacties uit het wereldje. Elena Delle Donne, de grote ster bij de Mystics, prees Meesseman de hemel in. “She’s a monster. Emma heeft ijs door haar aderen lopen.” Of wat te denken van LeBron James, die in een tweet zijn waardering uitsprak. Meesseman, die veelal ongemakkelijk wordt van complimenten, ­genoot er voor een keer van: “Een meisje dat uit Ieper komt, uit ­België, uit Europa – nooit gedacht dat een NBA-speler mij zou ­opmerken.”

