Ontketende Emma Meesseman heeft met Washington finale play-offs binnen handbereik LPB

20 september 2019

08u20

Bron: Belga 0 Basketbal Emma Meesseman heeft haar uitstekende vorm gisteren opnieuw geëtaleerd bij de Washington Mystics. Met 30 punten tekende ze voor een evenaring van haar persoonlijk record in de WNBA. Washington versloeg de Las Vegas Aces met 103-91 en staat op één overwinning van de WNBA-finale.

Dinsdagavond was Meesseman met 27 punten en 10 rebounds al de sterkhouder bij de Mystics in het eerste duel tegen de Aces. Toen werd het 97-95 voor de thuisploeg. In de tweede ontmoeting was het verschil groter. Onder aanvoering van een ontketende Meesseman behaalden de Mystics een tweede zege op rij in hun Entertainment and Sports Arena, waar 4.200 basketfans opdaagden. De Belgian Cat was naast 30 punten ook goed voor zes rebounds en vier assists. "Het is gemakkelijker om voor mijn shot te gaan als de bal erin gaat", zei Meesseman, die vijf van haar zeven driepunters zag binnenvallen. "Als het meezit, moet je blijven shooten. Dat heb ik gedaan."

Washington leidt met 2-0 tegen Las Vegas en heeft nog één zege nodig om door te stoten naar de finale. Daarin wacht vermoedelijk Connecticut Sun, dat zijn eerste twee wedstrijden tegen Los Angeles Sparks won. Zondagavond genieten de Aces voor het eerst het thuisvoordeel tegen de Mystics.