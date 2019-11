Ongenaakbare Leonard gidst LA Clippers voorbij San Antonio MGL

01 november 2019

09u22

Bron: Belga 0 NBA San Antonio is zijn ongeslagen status in het nog prille NBA-seizoen kwijt. De Spurs gingen donderdagavond met 103-97 onderuit bij de Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard vertolkte met 38 punten opnieuw een hoofdrol.

Leonard was opnieuw de sterkhouder bij de Clippers met ook nog 12 rebounds. Montrezl Harrell, op de bank gestart, was met 24 punten goed bij schot. Bij de Spurs, die hun eerste drie competitieduels hadden gewonnen, kwam DeMar DeRozan tot 29 punten.

Door het verlies van de Texanen is Philadelphia de enige ploeg die dit seizoen nog ongeslagen is. De Sixers voeren de Eastern Conference aan met vier zeges. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Portland. Dat zal overigens zonder sterkhouder Joel Embiid gebeuren. Die is voor twee speeldagen geschorst na zijn handgemeen woensdag met Karl Anthony Towns van Minnesota. De twee grepen elkaar toen na een woordenwisseling vast en vielen zelfs op het parket. Meerdere spelers moesten de kemphanen uit elkaar halen maar niemand raakte gewond. Ook Towns moet van de NBA twee duels aan de kant blijven.

🖐️ @kawhileonard (38 PTS, 12 REB, 4 STL) drops 15 4th quarter PTS in the @LAClippers W! #ClipperNation pic.twitter.com/wVqp7b8mjK NBA(@ NBA) link

Eerste voor de Pelicans

De New Orleans hebben eindelijk hun eerste seizoensoverwinning beet. Na vier opeenvolgende nederlagen kon het team winnen van de Denver Nuggets. Onder aanvoering van Jahlil Okafor (26 ptn) en Brandon Ingram (25 ptn) wonnen de Pelicans thuis met 122-107.

😤 @B_Ingram13 puts up 25 PTS, 5 AST to lead the way in the @PelicansNBA home victory! #WontBowDown pic.twitter.com/5P6djobPCZ NBA(@ NBA) link

Miami wint opnieuw

Miami is als een sneltrein aan het nieuwe seizoen begonnen. Onder coach Erik Spoelstra draait het collectief zeer goed. De Heat boekte vannacht z’n vierde zege in vijf wedstrijden. Ze wonnen met 97-106 in Atlanta. Dinsdag was Miami ook al te sterk voor Atlanta. Rookie Kendrick Nunn was het best bij schot bij Miami, hij was goed voor 28 punten. Jimmy Butler haalde amper vijf punten in 35 minuten, maar gaf wel 11 assists. De Hawks moesten het zonder hun spelverdeler Trae Young doen, die viel geblesseerd aan de enkel uit in de vorige match tegen Miami. Gelukkig voor de Hawks lijkt zijn blessure mee te vallen, hij zou vanaf volgende week opnieuw speelklaar zijn.

🙌 @nunnbetter_ drops 28 PTS in the @MiamiHEAT win, giving him the most points by an undrafted rookie in his first 5 games played since 1966!#NBARooks #HEATTwitter pic.twitter.com/CrGBvZ1Ogt NBA(@ NBA) link