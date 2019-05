Ondanks Drake langs de zijlijn: Toronto maakt het spannend tegen Milwaukee in finale van het oosten



22 mei 2019

De Toronto Raptors blijven kansrijk voor een plaats in de grote finale van de NBA. Kyle Lowry leidde zijn team tegen de Milwaukee Bucks naar een zege van 120-102. De guard nam 25 punten voor zijn rekening. Kawhi Leonard kwam tot 19 punten en Norman Powell tot 18. Tot jolijt van rapper Drake, notoir fan van de Raptors. Ondanks zijn zogenaamde vloek als zou hij sportteams ongeluk brengen, beleefde hij de partij intens mee langs de zijlijn. Bij de Bucks was Khris Middleton met 30 punten de meest trefzekere basketballer, Giannis Antetokounmpo liet er 25 noteren.

Het was het vierde duel tussen de Raptors en de Bucks in de finale van de Eastern Conference. De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-2. Toronto kon zich in zijn geschiedenis nog nooit plaatsen voor de grote finale. De winnaar neemt het in de finale op tegen de Golden State Warriors, die in de finale van het westen veel te sterk waren voor Portland Trail Blazers (4-0). Het is voor het vijfde jaar op rij dat de Warriors in de eindstrijd staan.

