Om te dunken wipt hij alleen even op: 2m31 grote basketbalsensatie Tacko Fall op weg richting NBA

09 juli 2019

14u58 8 NBA Hij is een miljoenenhit op YouTube, een sensatie in het Amerikaanse universiteitsbasketbal en kreeg vorige week een stagecontract bij NBA-ploeg Boston Celtics. Tacko Fall (23) torent dan ook 231 centimeter boven het aardoppervlak uit. Zijn schoenmaat? 58. De oorzaak van die reuzengroei? "Meestal een aandoening van de hypofyse, de klier midden in het hoofd, waardoor je in je jeugdjaren ongewoon veel groeihormonen produceerde", meent professor-endocrinoloog Inge Gies (UZ Brussel).

Tik 'Tacko Fall' in op YouTube en je trekt gegarandeerd grote ogen. Tacko, die enkel zijn armen omhoog hoeft te houden om de ring - 3 meter en 5 centimeter hoog! - te raken. Tacko, die enkel 'voor de vorm' wat opwipt bij het dunken. Tacko, die zelfs met de knieën op de parketvloer nog altijd even groot is als zijn ploegmaats... Onlangs werd de gigantische Senegalees van alle hoeken en kanten opgemeten door de officiële NBA-dokters. "Hoewel onze database teruggaat tot de jaren 80 heeft Fall drie records verpulverd: die van lengte, spanwijdte en verticale sprong”, aldus Gies.

Velen vinden het straf dat Fall niet ‘gedraft’ werd. In zijn vier seizoenen bij de University of Central Florida liet hij een shotpercentage van maar liefst 74 procent optekenen. Kanttekening: hij maakt vooral gebruik van zijn lengte om korte korven te maken. “Tien jaar geleden, zou hij zonder twijfel een eerste ronde-keuze geweest zijn”, aldus Wes Wilcox, gewezen general manager van de Atlanta Hawks. “Hij loopt en beweegt goed en heeft, voor iemand met zijn lengte, een sterk coördinatievermogen. Hij intrigeert me.” Het zwakste punt in die universiteitsjaren: zijn vrijworpen, die vorig seizoen tot 36,2 procent zakten. Met een NBA-trainer heeft hij daar al aan gewerkt, of het ‘gevaar-Fall’ zou al te makkelijk geneutraliseerd kunnen worden door constant fouten op hem te maken.

'Erwt' bepaalt groei

De hypofyse, ook het hersenaanhangsel genoemd, is een kleine klier zo groot als een erwt die met een steeltje aan de hersenen vasthangt en tussen de twee ogen op ongeveer 5 cm diepte ligt. De hypofyse weegt ongeveer 0,6 gram bij een volwassene én is het centrale centrum van alle hormoonaanmaak in ons lichaam. "Hoe groot iemand wordt, hangt van heel wat factoren af, maar één van de belangrijkste blijft toch de familiale voorgeschiedenis. Zeg maar: het familie-DNA", aldus professor Gies. "Het is perfect normaal dat iemand met ouders van 1m65 zelf 1m70 wordt. Dat kan zelfs nog enkele centimeters langer, maar niemand zal ooit op een normale manier 30 à 40 centimeter schelen met zijn ouders. En dat geldt ook voor grote mensen. Ik las dat ook de broers én ooms van Tacko Fall dubbele meters zijn - blijkbaar zit die grote gestalte toch in de familie.”

Computernerd

"Eén van de vaste neveneffecten bij mensen met acromegalie zijn meteen gewrichtsklachten en dan vooral aan de knieën en polsen. Bij de erfelijke aandoeningen die reuzengroei veroorzaken, zien we ook geregeld een lager IQ en leervermogen opduiken. Hoe dat precies komt, heeft de wetenschap nog altijd niet ontdekt.” Al lijkt daar bij Tacko Fall geen sprake van. Naast een basketbalspeler toonde hij zich de voorbije jaren aan de Amerikaanse universiteit van Orlando ook een prima student, met uitstekende resultaten voor wiskunde en informatica. Stiekem zou hij trouwens even graag het basketbalveld inruilen voor een job als computeringenieur bij Siemens of Microsoft, liet Tacko zelf al verstaan. Al zou hij daar nog hóger boven de rest uittorenen.

Met zijn 2m31 is Fall niet op weg om zich tot grootste NBA-speler ooit te kronen. Die eer zou hij moeten delen met de Roemeen Gheorghe Muresan en de in Soedan geboren Amerikaan Manute Bol.

Tacko Fall

Senegal, 23 jaar

Lengte: 2m31

Met armen omhoog: 3m11

(3m05 is hoogte basketring)

Gewicht: 131 kilo

Grootte hand: 26,6 cm

Spanwijdte: 2m44

Schoenmaat: 58

Lichaamsvet: 6,8%

Verticale sprong: 3,73m