Oklahoma City pakt volle buit in NBA, LA Lakers verliezen alweer GVS

05 januari 2019

12u06

Bron: Belga 0 NBA Oklahoma City heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) Portland nipt geklopt met 109-111. De LA Lakers, die nog altijd niet kunnen rekenen op LeBron James, verloren van New York met 112-119.

Paul George was bij Oklahoma de grote uitblinker met 37 punten, acht rebounds en twee assists. OKC pakt zijn eerste overwinning bij Portland sinds februari 2014. Oklahoma (25 zeges - 13 nederlagen) staat in de Western Conference op de tweede plaats, achter Denver (25 zeges - 11 nederlagen).

😤 @Yg_Trece (37 PTS, 5 3PM) & @russwest44 (31 PTS, 9 REB, 7 AST) combine for 68 PTS in the @okcthunder win in Portland! #ThunderUp pic.twitter.com/xSn2nx7wNH NBA(@ NBA) link

LA Lakers zit dan weer in de hoek waar de klappen vallen. Het team kan nog altijd niet rekenen op LeBron James, die sinds eind vorige maand in de lappenmand ligt. De Lakers verloren ditmaal van New York (112-119), dat al acht wedstrijden op rij niet meer kon winnen. Het team uit Los Angeles (21 zeges - 18 nederlagen) zakt in het westen weg naar een achtste stek. New York (10 zeges - 29 nederlagen) is in het oosten veertiende.