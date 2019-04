Nowitzki zet punt achter indrukwekkende NBA-carrière, Obama zwaait Wade uit YP

10 april 2019

08u52

Bron: Belga 1 NBA De Duitser Dirk Nowitzki, de op vijf na beste schutter in de NBA-geschiedenis, zet na 21 seizoenen in het shirt van de Dallas Mavericks een punt achter zijn carrière, zo maakte de veertigjarige Nowitzki afgelopen nacht bekend na afloop van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van de Mavericks tegen Phoenix Suns. Daarin haalde Dallas het met 120-109 en nam Nowitzki nog dertig punten voor zijn rekening.

"Zoals jullie misschien wel verwacht hadden, was dit mijn laatste wedstrijd in dit stadion", liet de Duitse NBA-vedette noteren in het American Airlines Center. Nadien hadden de Mavericks een eerbetoon georganiseerd en daagden voormalige vedetten zoals Scottie Pippen, Charles Barkley en Larry Bird op. "Het was een buitengewoon avontuur.”

Vanavond laat volgt er nog de verplaatsing naar San Antonio Spurs in de laatste wedstrijd van het seizoen en dan is het helemaal afgelopen voor Nowitzki. "Ik wil nog een laatste keer spelen en vooral genieten. Nadien kan mijn andere leven beginnen", besloot Nowitzki, die in 2011 het hoogtepunt in zijn NBA-carrière beleefde toen hij met de Dallas Mavericks de NBA-titel veroverde. In 2007 werd hij als eerste en tot nu toe ook enige Europeaan ooit verkozen tot MVP.

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



Magic Johnson stapt op als Lakers-voorzitter

Earvin ‘Magic’ Johnson neemt dan weer ontslag als voorzitter van LA Lakers, zo maakte de 59-jarige NBA-legende bekend net voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Portland Trailblazers op gang gefloten werd. “Ik hou van mijn vrijheid, ik heb een schitterend leven buiten het basketbal en ik ben tevreden dat ik kan terugkeren naar dat leven”, aldus de vijfvoudige NBA-kampioen uit het showtime-tijdperk, die ook liet verstaan niet akkoord te zijn met de rest van het bestuur omtrent de toekomst van coach Luke Walton bij de op een na meest succesvolle NBA-formatie ooit. Walton staat in het Staples Center ter discussie na een teleurstellend seizoen, waarin er ondanks de komst van superster LeBron James geen stek in de play-offs kon afgedwongen worden.

Magic Johnson was nog maar sinds februari 2017 aan de slag als voorzitter bij de Lakers. Als speler kwam hij tijdens zijn carrière voor geen ander team uit, als coach streek hij er in 1994 even neer.

Charlotte en Detroit in nek-aan-nekrace voor laatste PO-ticket

In de Eastern Conference maken Detroit Pistons en Charlotte Hornets vandaag dan weer uit wie het laatste ticket voor de play-offs krijgt. Voor het overige liggen alle plaatsen al vast en dat betekent ook dat Miami Heat er dit jaar niet bij zal zijn in de play-offs.

Zowel Detroit als Charlotte boekte een zege op de voorlaatste speeldag. De Hornets gingen met 97-124 winnen uit bij Cleveland. Kemba Walker en Jeremy Lamb zorgden ieder met 23 punten voor de vijfde zege op rij en zo blijven ze druk zetten op de Pistons, die in de stand net hoger staan. Detroit won met 100-93 van Memphis en is woensdag bij een zege tegen New York Knicks, dit seizoen het slechtste team in de NBA, altijd zeker van een stek in de play-offs. Charlotte ontvangt dan Orlando Magic.

Met de zege van Detroit werd Miami Heat ook meteen uitgeschakeld in de strijd om de play-offs. De Heat deed zelf wat het moest doen met een klinkende 122-99 thuiszege tegen Philadelphia, meteen ook de laatste thuiswedstrijd voor Dwyane Wade, die op 37-jarige leeftijd een punt zet achter zijn carrière. De drievoudige NBA-kampioen was in 35 minuten nog goed voor 30 punten.