Nike zoekt oplossing voor scheurende NBA-truitjes Redactie

20u30

Bron: Belga 0 rv Een scheur in het shirt van LeBron James. NBA De nieuwe truitjes waarmee de basketbalsterren van de NBA sinds het begin van het seizoen spelen, blijken niet echt stevig. Verschillende spelers zagen hun shirt al scheuren middenin een wedstrijd. Nike zoekt een oplossing.

Nike en de NBA gingen begin dit seizoen een samenwerking van acht jaar aan, waarbij de kledinggigant alle ploegen van truitjes voorziet. De eerste weken van de nieuwe kledingdeal lopen echter niet van een leien dakje. Onder meer Tyler Ennis, Ben Simmons en zelfs LeBron James moesten al van truitje wisselen.

"We hebben inderdaad een klein aantal spelers gezien met serieuze scheuren", zegt Nike in een mededeling. "We werken aan een snelle oplossing, meer bepaald aan de afwerking en de versteviging van de hechtingen in de uitrusting." Voor de fans kosten de nieuwe truitjes liefst 200 dollar (ongeveer 173 euro), en de kledingdeal zou volgens gespecialiseerde Amerikaanse media een miljard dollar waard zijn.