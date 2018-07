Nieuwe toptransfer slaat NBA met verstomming: DeMarcus Cousins trekt naar Golden State DMM

03 juli 2018

De New Orleans Pelicans zien met DeMarcus Cousins en Rajon Rondo twee sterkhouders vertrekken. Cousins gaat de kleuren van kampioen Golden State verdedigen, Rondo vervoegt LeBron James bij de LA Lakers.

Volgens Amerikaanse media ondertekent de 27-jarige Cousins een contract voor een seizoen bij de Warriors en zal hem dat 5,3 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) opleveren. De All Star zal bij de Californische topploeg een sterrenteam vormen met Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green, op hun beurt ook allemaal All Stars. Door een zware achillespeesblessure die Cousins in januari opliep, zal hij vermoedelijk wel pas eind dit jaar speelklaar zijn.

Cousins werd ook het hof gemaakt door de Lakers. Die grepen naast de center maar haalden wel zijn teamgenoot Rajon Rondo binnen. De 32-jarige spelmaker, die in 2008 met Boston kampioen werd, zal komend seizoen 9 miljoen dollar (7,7 miljoen euro) opstrijken in LA. Om budget vrij te maken, zullen de Lakers Julius Randle dan weer naar de Pelicans laten gaan.

De LA Lakers zijn met zestien titels de meest succesvolle club na Boston (17) maar de laatste titel dateert van 2010. Met de komst van LeBron James, die afgelopen weekend voor vier jaar tekende, willen de Californiërs volgend seizoen opnieuw een hoofdrol opeisen.