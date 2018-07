Nieuwe monsterdeal in NBA: All Stars ruilen tegen hun zin van team: "Plots word je verkocht" GVS

18 juli 2018

21u09

Bron: Belga en NBA.com 0 NBA Kawhi Leonard verlaat San Antonio en trekt volgend seizoen naar Toronto. DeMar DeRozan maakt in ruil de omgekeerde beweging en verkast van Toronto naar San Antonio. Vooral die laatste is daar niet mee opgezet. " Trouw bestaat blijkbaar niet meer. Plots word je verkocht."

De 27-jarige Leonard werd in het verleden gekozen tot beste speler (MVP) maar kende bij San Antonio een moeilijk seizoen geremd door blessures. Hij kwam deze jaargang maar in negen matchen in actie. De 28-jarige DeRozan verdedigde sinds 2009 de kleuren van Toronto. In de reguliere fase van de competitie blonk hij uit en hielp hij zijn team aan de eerste stek in de Eastern Conference. In de tweede ronde van de play-offs sneuvelden DeRozan en co tegen Cleveland.

Vooral DeRozan is niet opgezet met de deal. "Wat ze me hebben gezegd en de uiteindelijke uitkomst is helemaal iets anders", spuwt DeRozan zijn gal op Instagram. "Je kunt niemand vertrouwen. Trouw bestaat blijkbaar niet meer in deze sport. Plots word je verkocht." Ook Leonard zou niet te spreken zijn over hoe de zaakjes zijn geklonken. Hij hoopte om LeBron James te vervoegen bij de LA Lakers - die andere monsterdeal die begin deze maand werd geofficialiseerd.

A Kawhi trade to the Raptors for DeMar DeRozan is being finalized, per Woj. Here’s DeMar’s IG story 👀👀👀 Een foto die is geplaatst door null (@sbnation) op 18 jul 2018 om 13:42 CEST