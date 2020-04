Nieuwe docu toont ook minder fraaie kanten van Michael Jordan: “De mensen zullen me een vreselijke kerel vinden” MDRW

16 april 2020

17u07

Bron: The Athletic 0 Meer sport Overspelige ploegmakkers, cocaïne en financiële problemen. Dat is het explosieve recept van de langverwachte documentaireserie over de zesde en laatste titel van Michael Jordan (57) bij de Chicago Bulls. De basketlegende verwacht zelf niet zonder kleerscheuren uit de reeks te komen. “Ik ben bang voor de reacties die ik zal krijgen.”

‘The Last Dance’ schetst een ontnuchterend beeld over hoe het eraan toe ging bij de kampioenenploeg van de Bulls. De tiendelige reeks zou aanvankelijk pas eind juni op Netflix verschijnen, maar wordt vanwege de coronacrisis eerder uitgebracht. “Net nu zoeken mensen afleiding in sport”, klonk het bij de Amerikaanse zender ESPN. Zo verschijnen er vanaf maandag 20 april wekelijks twee afleveringen van de serie.

Jordan deed alles om te winnen. Op en naast het parket. Hij gaf telkens het volle pond en verwachtte hetzelfde van zijn ploegmakkers. De ondertussen 57-jarige Amerikaan is bezorgd dat de documentaire geen mooi plaatje schetst van z’n competitieve karakter. “Ik ben bang voor de reacties die ik zal krijgen”, vertelde Jordan aan The Athletic. “Als het om basketbal ging, was ik ontzettend intens. Ik vrees dat veel mensen niet zullen begrijpen waarom ik soms zo hard was tegen mijn ploegmakkers.”

Daarmee verwijst Jordan onder andere naar de beelden waarin hij rookie Scott Burell het leven zuur maakt. “Als je ziet wat ik hem toen allemaal aandeed, zal je me een vreselijke kerel vinden. De reden waarom ik Burell zo behandelde, was omdat hij te zachtaardig was. Maar zo kun je natuurlijk geen titels winnen. Het was zijn eerste jaar in de NBA en ik wilde een voorbeeld naar de andere spelers stellen. Luister, winnen heeft een prijs. Indien de mensen mij na het zien van de reeks een tiran vinden, is dat hun probleem. Je snapt dat niet als je zelf nog nooit iets gewonnen hebt.”

“Elke dag dreef ik mezelf en mijn ploegmakkers tot het uiterste. Iedereen die deel uitmaakte van ons team moest aan een bepaalde standaard voldoen. Als iemand de kantjes eraf liep, kreeg je met mij te maken. Maar ik was wel altijd eerlijk. Vraag het gerust na bij mijn ploegmakkers. Ik verwachtte nooit iets van hen wat ik zelf niet kon waarmaken.” Je kunt zeggen wat je wil over Jordans onorthodoxe methodes, effectief was het wel. Hij heeft een palmares om U tegen te zeggen: zes titels in evenveel finales en vijf trofeeën als meest waardevolle speler. ‘Flying Mike’ staat bovendien wereldwijd te boek als de beste basketter aller tijden.

Lees ook:

Overspelige ploegmakkers, cocaïne en financiële problemen: langverwachte docu Michael Jordan verschijnt straks op Netflix

Michael Jordan wint rechtszaak tegen Chinees sportmerk Qioadan Sports

Zakenman Michael Jordan plant gigantische golfbaan neer: ook deze topsporters worden slapend rijk