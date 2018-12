Nieuwe coach geeft Chicago Bulls geen vleugels LPB

05 december 2018

09u14

Bron: Belga 0

De trainerswissel heeft de Chicago Bulls geen boost gegeven. De Bulls verloren in de NBA van Indiana met 96-90.

Chicago, met vijf zeges en twintig nederlagen rode lantaarn in het oosten, zette na de tegenvallende resultaten de samenwerking met coach Fred Hoiberg stop. Zijn opvolger Jim Boylen kon bij zijn debuut niet winnen en botste op Indiana. Myles Turner was in het winnende kamp de uitblinker met achttien punten en elf rebounds. "We stonden er en hebben ervoor gestreden", reageerde Turner na de nederlaag. "Ik wanhoop zeker niet. We toonden dat we er nog zin in hebben."

Phoenix, in de Western Conference de hekkensluiter (4 zeges, 20 nederlagen), kon opnieuw niet winnen. Ditmaal toonde Sacramento zich met 105-122 sterker. Orlando pakte de volle buit tegen Miami. De derby van Florida eindigde op 90-105 in het voordeel van Orlando. Voorts klopte Dallas Portland (111-102) en had Utah weinig moeite met San Antonio (139-105).