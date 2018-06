Nieuwe Belg in de NBA? Manu Lecomte wacht in spanning draft af XC

21 juni 2018

08u18

Bron: Belga 0 NBA De 22-jarige Brusselaar Manu Lecomte houdt zich beschikbaar voor de NBA-draft die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvindt in het Barclays Center in Brooklyn (New York). Via de draft kunnen NBA-teams de beste jonge basketballers uit de NCAA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor universiteiten, aantrekken.

De Brusselse point guard droomt ervan na Didier Mbenga de tweede Belg in de NBA te worden. Mbenga, die van 2004 tot 2011 actief was in de NBA, werd tweemaal kampioen met Los Angeles Lakers in 2009 en 2010. Toevallig of niet trainde Manu Lecomte begin juni nog bij de Lakers om in het oog te springen van de NBA-teams. Lecomte kan ook de tweede Belg worden die gekozen wordt in de draft. In 2005 werd Axel Hervelle namelijk als 52ste speler gekozen door Denver, al kwam hij nooit in actie in de NBA.

Lecomte, die 1m80 meet, speelt al vier jaar bij Baylor University in Texas. Het team hoort bij de Big 12 Conference, dat als een van de beste conferences van de NCAA wordt beschouwd. Dit seizoen speelde Lecomte gemiddeld 34,1 minuten per wedstrijd en was hij daarin goed voor gemiddeld 16,2 punten, 3,7 assists en 2,2 rebounds. Cijfers waarmee hij meermaals uitblonk.

Er zijn wel heel wat regels verbonden aan de draft. Zo kunnen enkel spelers die 22 jaar oud zijn in aanmerking komen om geselecteerd te worden door een NBA-team. Zij worden dan automatisch ingeschreven voor de draft als hun universitaire studies afgelopen zijn. Er kunnen echter ook spelers geselecteerd worden die niet uit een universiteitsteam komen en in het buitenland actief zijn. Voorbeelden uit het verleden daarvan zijn Drazen Petrovic (60e in 1986), Toni Kukoc (29e in 1990), Dirk Nowitzki (9e in 1998), Pau Gasol (3e in 2001), Tony Parker (28e in 2001) en Yao Ming (1e in 2002).

Een loting bepaalt welk team als eerste een speler mag kiezen in de draft. Dit jaar zijn het de Phoenix Suns die als eerste van 30 NBA-teams een speler mogen selecteren. Na de draft zijn er work-outs gepland, waarbij de spelers voor het eerst getest worden door hun teams.

Zestig spelers worden geselecteerd in twee ronden. De spelers die in de eerste ronde worden gekozen, krijgen zo goed als altijd een tweejarig contract aangeboden. Diegene die in de tweede ronde worden geselecteerd, krijgen vaak een contract van korte duur. Spelers die niet worden gekozen, krijgen logischerwijs geen contract bij een NBA-team.

Er wordt verwacht dat Manu Lecomte in de tweede ronde wordt gekozen of net uit de boot valt. Toch zegt de point guard, die door bondscoach Eddy Casteels is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Lions tegen Rusland (vrijdag 29 juni) en Bosnië-Herzegovina (maandag 2 juli), niet meer van de NBA te dromen, maar ervan zijn doel te hebben gemaakt.

Een van de eersten die gekozen zal worden, is waarschijnlijk het 19-jarige talent Luka Doncic. De Sloveen won dit seizoen de EuroLeague met Real Madrid en werd verkozen tot MVP. Ook de Bahamaan DeAndre Ayton, die als het grootste talent van de draft wordt beschouwd, zal net zoals de Amerikanen Jaren Jackson, Michael Porter, Mohammed Bamba, Trae Young en Marvin Bagley snel gekozen worden.