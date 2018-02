Nieuw indrukwekkend NBA-record voor LeBron James Redactie

28 februari 2018

10u08

Bron: Belga 0

Met 31 punten, 12 rebounds en 11 assists had LeBron James een belangrijk aandeel in de 129-123 thuiszege van zijn team Cleveland Cavaliers tegen Brooklyn Nets in de NBA. Met deze triple double - de 67ste in zijn carrière - is King James meteen ook de eerste speler in de geschiedenis van de NBA die meer dan 30.000 punten, 8.000 rebounds en 8.000 assists achter zijn naam heeft staan. Na de 36ste zege van het seizoen staan de Cavs op de derde plaats in de Eastern Conference, na leider Toronto Raptors en Boston Celtics.

Uitslagen:

Denver - LA Clippers 120-122

Miami - Philadelphia 102-101

Portland - Sacramento 116-99

Milwaukee - Washington 104-107

Charlotte - Chicago 118-103

Cleveland - Brooklyn 129-123

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 42 17 0.712

2. Boston 43 19 0.694

3. Cleveland 36 24 0.600

4. Washington 36 25 0.590

5. Indiana 34 26 0.567

6. Milwaukee 33 27 0.550

7. Philadelphia 32 27 0.542

8. Miami 32 29 0.525

9. Detroit 28 32 0.467

10. Charlotte 28 33 0.459

11. New York 24 38 0.387

12. Chicago 20 41 0.328

13. Brooklyn 20 42 0.323

14. Orlando 18 42 0.300

15. Atlanta 18 43 0.295

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 47 13 0.783

2. Golden State 47 14 0.770

3. Minnesota 38 26 0.594

4. San Antonio 36 25 0.590

5. Portland 35 26 0.574

6. New Orleans 34 26 0.567

7. Oklahoma City 35 27 0.565

8. LA Clippers 32 27 0.542

9. Denver 33 28 0.541

10. Utah 31 30 0.508

11. LA Lakers 26 34 0.433

12. Dallas 19 42 0.311

13. Memphis 18 41 0.305

14. Sacramento 18 43 0.295

15. Phoenix 18 44 0.290