Niet zijn week: NBA-topper viseert ref, dag later stormt hij op Oscargenomineerde actrice af GVS

14 februari 2019

13u11

Bron: Belga, ESPN 0 NBA Joël Embiid, sterkhouder van de Philadelphia 76ers, heeft van de NBA-bonzen een boete van 25.000 dollar (22.200 euro) gekregen. Dinsdagavond haalde hij na de verloren wedstrijd tegen Boston stevig uit naar de spelleiding. Een dag later was de Kameroener alweer het gespreksonderwerp, want met de voeten vooruit vloog hij in het publiek.

“De scheidsrechters f..ng suck”, zei Embiid op de persconferentie na afloop van de nipte 109-112-nederlaag tegen de Celtics. De Kameroense pivot kon het niet verkroppen dat de arbiters geen fout hadden gezien in een actie van Bostonspeler Al Horford. Die zou de Sixers met nog 2,5 minuten op de klok twee vrijworpen hebben opgeleverd. De opmerking kwam Embiid, de beste schutter (27,3 ptn) en rebounder (13,5) van zijn team, letterlijk duur te staan. “Joël Embiid moet een boete van 25.000 dollar betalen voor kritiek op de arbitrage en ongepast taalgebruik”, zo maakte de NBA bekend. Of de 24-jarige Embiid wakker zal liggen van de boete, is nog maar de vraag. Hij verdient dit seizoen bij Philadelphia ruim 25 miljoen dollar.

Joel Embiid was fined $25k for this pic.twitter.com/F74Y16j4Jt NBA RETWEET(@ RTNBA) link

Amper één dag later was de man weer hét gespreksonderwerp. Dit keer met een actie op het parket. Embiid scoorde 26 punten in de gewonnen match tegen de New York Knicks (111-126), maar vloog aan het einde van het derde kwart in een poging om de bal binnen te houden recht in het publiek. Daar zat de Amerikaanse film- en televisieactrice Regina King, die met If Beale Street Could Talk genomineerd is voor de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Embiid raakte het haar van de actrice en belandde vervolgens met de voeten vooruit op medewerker Dave Fried.

“Het is volledig mijn fout, zei de boomlange Embiid achteraf. De volgende keer moet ik maar best niet eerst met mijn voeten richting het publiek gaan.” Ook Fried deed zijn zegje. “Ik zag hem op ons afstormen en dacht oh no, maar er is niets dat je kan doen. Ik had wel even pijn, maar hij miste Regina King. Dat was het belangrijkste.” Die laatste was God en het atletische vermogen van Embiid ontzettend dankbaar.

Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted 🙏🏾 https://t.co/LLTtzECuV4 Regina King(@ ReginaKing) link

Joel Embiid Drop Kicked This Poor Man 😂💀 pic.twitter.com/D1ZpGTztqR Athlete Bible™(@ AthIete_BibIe) link