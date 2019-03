Niet voor gevoelige kijkers: vreselijke blessure in NBA overschaduwt feest in Portland XC

26 maart 2019

09u45

Bron: Belga 0 NBA Portland heeft zich geplaatst voor de play-offs van de NBA. De Trail Blazers deden dat door gisteravond na twee verlengingen met 148-144 te winnen van Brooklyn. De kwalificatie werd evenwel overschaduwd door de horrorblessure van Jusuf Nurkic.

De Bosnische pivot kwam op het einde van de tweede verlenging slecht neer toen hij een rebound wilde plukken. Hij liep daarbij een dubbele open beenbreuk op. De onfortuinlijke Nurkic werd na de val minutenlang verzorgd aan het linkerbeen terwijl zijn teamgenoten verschrikt toekeken. Uiteindelijk werd hij, onder luid applaus, met een draagberrie afgevoerd.

Het uitvallen van de 24-jarige Nurkic is een zware tegenslag voor Portland. Tegen Brooklyn was hij met 32 punten (en 16 rebounds) opnieuw topschutter van het team. De Bosniër was met gemiddeld 15,4 punten en 10,3 rebounds bezig aan zijn beste seizoen.

In de Western Conference waren kampioen Golden State, Denver en Houston al zeker van de play-offs. In de Eastern Conference hebben ook al vier teams hun ticket voor de nacompetitie op zak. Dat zijn Milwaukee, Toronto, Philadelphia en Indiana.

GRAPHIC CONTENT WARNING:



Jusuf Nurkic comes down awkwardly and suffers a devastating Gordon Hayward-like injury. pic.twitter.com/dbCXB0ji9g Noah Magaro-George 🏀🏀🏀(@ N_Magaro) link