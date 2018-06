Nick Nurse wordt gepromoveerd tot hoofdcoach bij Toronto Raptors Redactie

14 juni 2018

22u17

0

De Toronto Raptors hebben assistent Nick Nurse tot hun nieuwe hoofdcoach benoemd. Dat maakte de Canadese basketbalclub bekend op haar website. In mei stuurden de Raptors Dwane Casey de deur uit, twee dagen nadat hij tot Coach van het Jaar werd verkozen in de NBA.

Toronto geraakte niet door de halve finales van de Eastern Conference, en dus moest Casey het na zeven seizoenen ontgelden. Hij vond ondertussen al werk bij de Detroit Pistons. Nurse is al vijf jaar assistent-coach in Toronto.

Met 59 overwinningen kenden de Raptors een recordjaar, maar in de halve finales van de Eastern Conference bleek het Cleveland van Lebron James te sterk.