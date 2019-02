New York Knicks winnen na drie maanden weer eens een thuisduel en dat was zelfs nieuws op de Oscars



ODBS

25 februari 2019

09u51

Bron: Belga 0

De New York Knicks hebben in de NBA eindelijk weer eens een wedstrijd voor eigen publiek gewonnen. San Antonio Spurs werd met 130-118 aan de kant gezet en daar maakte acteur Samuel L Jackson op de Oscars vannacht de al even vermaarde regisseur Spike Lee, notoir fan van de Knicks, even attent op. Reactie van Lee: “We’re trying to tank” (vrij vertaald, we proberen zo veel mogelijk te verliezen).

THE KNICKS WON TONIGHT AND MADE THE OSCARS pic.twitter.com/YngX2oFsuK SNY(@ SNYtv) link

De laatste zege van de Knicks in New York was op 1 december tegen de Milwaukee Bucks (136-134). De achttien duels daarna gingen allemaal verloren. Het record van meeste achtereenvolgende nederlagen in de NBA staat op naam van de Dallas Mavericks, die in het seizoen 1993/1994 negentien maal op rij verloren.

#NBARooks @KevKnox (19 PTS, 10 REB) & @23savage____ (15 PTS, 14 REB, 5 BLK) spark the @nyknicks win over SAS! #NewYorkForever pic.twitter.com/6eieuHJK7j NBA(@ NBA) link

Drie spelers scoorden dubbele punten voor de Knicks. Dat waren Kevin Knox (negentien punten en tien rebounds), Mitchell Robinson (vijftien punten en veertien rebounds) en Dennis Smith junior (negentien punten en dertien assists). Het was voor de Knicks de vijfde zege in 37 wedstrijden.