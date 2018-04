New Orleans heeft als eerste ticket beet voor tweede ronde play-offs XC

22 april 2018

09u14

Bron: Belga 0 NBA New Orleans heeft zich als eerste geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs van de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Pelicans haalden het opnieuw van Portland: 131-123. Daardoor heeft New Orleans een onoverbrugbare 4-0-voorsprong in de best-of-7-serie.

Anthony Davis was de man van de match, hij gooide maar liefst 47 punten door de korf. Ook Jrue Holiday liet met 41 punten van zich spreken. In de tweede ronde van de play-offs botst New Orleans mogelijk op Golden State. De regerende kampioen leidt met 3-0 tegen San Antonio.

Houston kende een ongelukkige avond. Op bezoek bij Minnesota gingen de Rockets met 121-105 onderuit. Houston leidt nu met 2-1 in het duel, maandag vindt de vierde confrontatie opnieuw plaats in Minneapolis.

Nog in de Western Conference trok Utah met 112-105 aan het langste eind tegen Oklahoma City. OKC kijkt nu tegen een 2-1 achterstand aan. Bij Utah was de Spanjaard Ricky Rubio met 26 punten, 11 rebounds en 10 assists goed voor een triple-double.

In het Oosten staat Philadelphia op één zege van de tweede ronde. De Sixers gingen bij Miami winnen met 102-106, goed voor een 3-1 voorsprong. Ben Simmons liet zich bij de bezoekers opmerken met een triple-double (17 punten, 13 rebounds en 10 assists). Dinsdag kan Philadelphia het voor eigen publiek afmaken.