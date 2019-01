Negende zege op rij voor Golden State Warriors - Lebron James mag team uitkiezen voor All Star-wedstrijd LPB

25 januari 2019

10u05

Bron: anp 0

Golden State Warriors heeft de koppositie in de Western Conference stevig in handen genomen met een negende zege op rij. De titelverdediger in de NBA won met 126-118 van Washington Wizards. Stephen Curry werd topschutter voor de Warriors met 38 punten. De Warriors voeren de stand aan met 34 zeges tegen 14 nederlagen.

Oklahoma City Thunder, nummer drie in de Western Conference, haalde het met 122-116 van New Orleans Pelicans. Russell Westbrook nam Thunder bij de hand met zijn vijftiende triple double van dit seizoen. Hij kwam tot 23 punten, 17 rebounds en 16 assists. Bij de Pelicans ontbrak Anthony Davis vanwege een vingerblessure.

Aanvoerder LeBron James en Giannis Antetokounmpo mogen teams kiezen voor All Star Game

LA Lakers-superster LeBron James en Milwaukee-speler Giannis Antetokounmpo zijn aangeduid als aanvoerders van de twee teams in het All Star Game, dat op 17 februari in Charlotte (North Carolina) gespeeld wordt, zo maakte de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) bekend. James neemt voor de vijftiende keer op rij deel aan het All Star Game. Voor het team uit de Western Conference kreeg hij de meeste stemmen achter zijn naam.

Volgens de formule die sinds vorig jaar van kracht is, mogen de aanvoerders nu vier ploegmaats kiezen uit een lijst van acht titularissen, zonder daarbij rekening te moeten houden met de Conferences. Uit de Western Conference werden Stephen Curry, Kevin Durant (beiden Golden State), Paul George (OKC) en James Harden (Houston) geselecteerd, voor de Eastern Conference zijn dat Joël Embiid (Philadelphia), Kyrie Irving (Boston), Kawhi Leonard (Toronto) en Kemba Walker (Charlotte). Belangrijke afwezigen zijn onder meer Anthony Davis (New Orleans), Russell Westbrook (OKC) en Dwyane Wade (Miami).