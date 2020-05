NBA-woordvoerder bevestigt: gesprekken aan de gang om competitie te hervatten in Disney World NVE

23 mei 2020

22u07 0 NBA Krijgen we binnenkort ook terug NBA op ons scherm? Er zijn gesprekken aan de gang tussen de basketbalcompetitie NBA en amusementspark Disney World om het seizoen te hervatten in de sportcomplexen van Disney, in Orlando. “We voeren verkennende gesprekken”, zegt woordvoerder Mike Bass.

Op 11 maart werd ook de NBA stilgelegd. Er zijn al heel wat plannen de revue gepasseerd om de competitie te kunnen hervatten, maar nu lijkt er een plan concreter te worden. NBA-woordvoerder Mike Bass heeft bevestigd dat er gesprekken zijn opgestart om de gebouwen van Disney World te gebruiken. Disney heeft immers het ESPN Wide World of Sports Complex, een sportcomplex in Orlando, Florida. Er zijn drie basketbalvelden en heel wat hotelkamers ter beschikking. Spelers zouden er terecht kunnen om te verblijven, trainen en wedstrijden te spelen. “Zie het als een NBA-campus”, aldus Bass.

Het plan zou zijn om eind juli te kunnen hervatten. Hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan, daar is het nog raden naar. Er werd al voorgesteld om eerst de spelers twee weken op voorhand in een gezamenlijke quarantaine te plaatsen, met nadien een trainingskamp. Een andere mogelijkheid is om meteen te starten met de play-offs.

“Onze prioriteit blijft gezondheid en veiligheid voor iedereen, en we werken samen met gezondheidsexperten en de overheid aan richtlijnen zodat alle nodige bescherming kan worden voorzien”, aldus Bass. Het NBA-seizoen loopt nog, met de Milwaukee Bucks aan de leiding in de Eastern Conference en de Los Angeles Lakers in de Western Conference. Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS overweegt het seizoen voort te zetten in Disney World. Het momenteel voor publiek gesloten resort omvat ook heel wat voetbalvelden.