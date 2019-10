NBA verontschuldigt zich niet voor tweet die China in lichterlaaie zet Redactie

08 oktober 2019

18u06

Bron: Belga 0 NBA De Amerikaanse basketbalfederatie NBA ligt in China onder vuur nadat de algemene manager van het team Houston Rockets in een tweet zijn steun had uitgesproken voor de democratiebeweging in Hongkong. Adam Silver, als ‘commissioner’ de grote baas van de NBA, heeft gezegd dat de federatie zich niet verontschuldigt voor de intussen al verwijderde tweet van Daryl Morey. Die omstreden tweet heeft economische gevolgen voor de NBA en de Rockets.

Daryl Morey had een afbeelding geplaatst met het opschrift “Strijd voor Vrijheid, Steun Hongkong”, zo blijkt uit foto’s van de verwijderde tweet op de sociale media. De manager had daarna geprobeerd de reacties tegen zijn bericht te temperen. Hij zou niet de bedoeling gehad hebben de fans in China te beledigen. “Ik sprak enkel één gedachte uit, gebaseerd op één interpretatie, van één gecompliceerde gebeurtenis. Sinds die tweet heb ik veel mogelijkheden gehad om andere perspectieven te horen en in overweging te nemen”, aldus Morey.

“Het is onvermijdbaar dat mensen over de hele wereld, ook in Amerika en China, verschillende standpunten over verschillende kwesties hebben”, reageerde Adam Silver. “Het is niet de rol van de NBA om die geschillen te arbitreren. De NBA zal zichzelf niet in een positie plaatsen waarin wordt gereguleerd wat spelers, medewerkers en teameigenaars zeggen en niet zeggen over deze kwesties.” De NBA verontschuldigt zich niet voor de tweet van Morey, aldus Silver. Hij en de NBA betreuren dat de uitspraak in China velen heeft gekwetst, maar de NBA-baas beklemtoonde dat Morey gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. Over de boodschap zelf sprak Silver zich niet uit. Hij kondigde aan deze week nog naar Shanghai te gaan en er de betrokken verantwoordelijken te ontmoeten om een stand van zaken op te maken.

China veroordeelde die tweet van Morey via de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. In China worden de protesten in Hongkong afgekeurd.

De uitspraken van Silver lijken maar weinig indruk te maken. De Chinese staatszender CCTV kondigde immers aan de NBA-oefenwedstrijden die in China worden gespeeld, niet uit te zullen zenden. De zender zei nota te nemen van het antwoord van Silver op de “ongepaste opmerkingen” van Morey. “We geloven dat elke meningsuiting die de nationale soevereiniteit en sociale stabiliteit uitdaagt, niet valt onder vrijheid van meningsuiting”, aldus CCTV. De staatszender zei ook alle huidige uitwisselingen met de NBA te zullen bestuderen.

In een eerste reactie had de NBA gisteren gezegd dat het “betreurenswaardig” was dat het standpunt van Morey vele van de “vrienden en fans in China” had beledigd. Die reactie leidde dan weer tot kritiek van Amerikaanse parlementsleden. Zowel Democratische als Republikeinse congresleden, ook senatoren, beschuldigden de organisatie ervan de vrijheid van meningsuiting op te offeren om haar toegang tot de Chinese markt te bewaren.

Voor de Rockets komt de heisa erg ongelegen. Het team is erg populair in China sinds de draft in 2002 van de Chinese center Yao Ming. Hij speelde tot het einde van zijn carrière in 2011 in Houston. Yao Ming is nu voorzitter van de Chinese basketfederatie, die de banden met de basketploeg in reactie op de “ongepaste opmerkingen” al heeft verbroken. De Chinese sponsors van de ploeg, Shanghai Pudong Development Bank en het populaire sportmerk Li-Ning, hebben ook hun connectie met het team bevroren.

James Harden, de sterspeler van het Amerikaanse basketteam, bood zijn verontschuldigingen aan. “We houden van China, we spelen er graag”, verklaarde hij.

Voor de NBA en de teams spelen grote financiële belangen mee. In 2017-2018 hadden 640 miljoen mensen in China naar beelden van het NBA-seizoen gekeken. Ter vergelijking: naar de finale van dat seizoen keken toen gemiddeld 17,7 miljoen Amerikanen.