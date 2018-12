NBA-vedette Stephen Curry gelooft niet in maanlanding: “Een samenzwering” LPB

12 december 2018

NBA-vedette Stephen Curry, drievoudig kampioen met Golden State Warriors, gelooft niet dat er ooit mensen op de maan hebben gewandeld. In de basketbalpodcast 'Winging It' vertelde Curry zijn ploegmaats dat hij niet in de maanlanding gelooft, en dat het allemaal een samenzwering zou zijn.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nodigt Curry uit om een kijkje te komen nemen in het ruimtevaartcentrum. "We zouden heel gelukkig zijn als meneer Curry, de volgende keer als zijn ploeg tegen de Houston Rockets speelt, een bezoek brengt aan onze laboratoria in het Lyndon B. Johnson Space Center in Houston", zegt NASA-woordvoerder Allard Beutel. "We hebben honderden kilo's maanstenen opgeslagen en ook alle gegevens van de Apollo-missies. Als hij ons komt bezoeken, kan meneer Curry met eigen ogen zien hoe we 50 jaar geleden op de maan geland zijn, en wat we nu doen om ook in de toekomst nog terug te keren naar de maan en er te blijven.”

Het is niet de eerste keer dat NASA af te rekenen krijgt met 'non-believers' van de maanlanding. Op zijn website heeft NASA daarom een aparte pagina gewijd aan iedereen die niet gelooft dat er ooit een astronaut voet aan grond heeft gezet op de maan. Volgens NASA zijn de felicitaties van grote vijand Rusland na de maanlanding het beste bewijs dat het echt heeft plaatsgevonden.

Stephen Curry reageerde op Twitter op de uitnodiging van NASA met een glimlachende emoticon met zonnebril.