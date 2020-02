NBA-transfermarkt gesloten: Lakers blijven met lege handen achter, jonge wolven bij Minnesota Arend Schreurs

10 februari 2020

15u54 0 NBA It’s all set and done. De transfermarkt in de NBA is afgelopen vrijdag gesloten. Alle teams hebben hun kaarten - zo goed mogelijk - gespeeld en zetten nu de laatste rechte lijn richting de play-offs in. Een overzicht van de meest opvallende ‘trades’.

LA Lakers: blijven met lege handen achter

De Lakers hebben deze transferperiode niemand kunnen binnenhalen. Ze werden door hun rivaal de LA Clippers afgetroefd om Marcus Morris van de NY Knicks aan te trekken. De Knicks krijgen enkel Moe Harkless en een aantal ‘draft picks’ in ruil voor de 30-jarige forward. Marcus Morris was een zeer gewilde speler voor een aantal grote NBA-teams vanwege zijn combinatie van ‘three point shooting’, waar hij een percentage heeft van 43,9%, en ‘defense’. Morris is een grote versterking voor de Clippers, die nu vol hun pijlen kunnen richten op de kampioenstitel. In tegenstelling tot de Clippers hebben de Lakers zich dus niet meer kunnen versterken en blijven achter zonder een echte schutter.

De Houston Rockets: small ball

De Houston Rockets verloren hun basiscenter. Clint Capela vertrok naar de Atlanta Hawks. Met Capela, gemiddeld 1,8 blocks per wedstrijd, verliezen de Rockets heel wat defensieve kracht. De nieuwe aanwinst, 29-jarige Robert Covington, is ook zeker een goede verdediger, maar een ander type dan Capela. Hij is meer zoals Marcus Morris een typische ‘three and D’-speler. Naast Covington kan Jordan Bell zich nu ook speler noemen van de Houston Rockets.

Houston moet dus zonder echte center starten. P.J. Tucker, die ‘slechts’ 1,96 m groot is, zal de rol van center op zich nemen en mannen die makkelijk 20 cm groter zijn moeten dekken. De Houston Rockets gaan dus resoluut voor small ball, snel basket met kleinere vinnige spelers die defensief als een zwerm bijen rond de bal cirkelen en offensief snel vrije driepunters proberen te forceren. Tegen de Lakers leek dat experiment alleszins te werken: 121-111. Het is vooral Russell Westbrook die zich in die snelle speelstijl goed voelt. ‘Russ’ is snel in de omschakeling en vindt vaak de vrije man voor een makkelijk driepuntshot. Tegen de Lakers scoorde Westbrook 41 punten en liet hij 8 assists optekenen.

De Minnesota Timberwolves: Jonge wolven

In Minnesota moest iets veranderen, het team speelt een verschrikkelijk seizoen. De T-Wolves wonnen 15 wedstrijden maar verloren er zomaar eventjes 35, waarvan nu al 13 (!) op rij. Het maakt van hen, na de Warriors, het slechtse team uit de Western Conference. Met de komst van D’Angelo Russell hopen ze hier verandering in te brengen. Of Russell zijn debuut zal maken tegen de Toronto Rapters valt nog af te wachten. Hij moest namelijk al verstek geven tegen de Clippers vanwege een blessure.

Naast Russell hebben de Minnesota Timberwolves hun team uitgebreid met Jacob Evans (22) en Omari Spellman (22).

De Golden State Warriors ruilden D’Angelo Russell tegen de 24-jarige Canadees Andrew Wiggins. Met het oog op volgend seizoen doen de Warriors een goede zaak met die ruilovereenkomst. Als Stephen Curry en Klay Thompson terugkeren uit blessure, hoeven ze enkel nog op zoek naar een center. Die zouden ze deze zomer wel eens in de draft kunnen vinden.

De Miami Heat: taai en verraderlijk

De Miami Heat versterkte zich met twee ervaren rotten: voormalig Finals MVP Andre Iguodala en allrounder Jae Crowder. De goede mix van ervaring en de bulldogmentaliteit van All-Stars Jimmy Butler en Bam Adebayo maakt van Miami een taai en verraderlijk team, dat je niet al te vroeg in de play-offs wil tegenkomen.