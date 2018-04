NBA: Toronto en Utah stoten door in play-offs, Cleveland is nog niet zeker TLB

28 april 2018

08u47

NBA Toronto en Utah hebben hun ticket voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA beet. Cleveland en Indiana vechten een zevende duel uit.

Toronto haalde het gisteravond met 92-102 in Washington en boekte zo een beslissende vierde overwinning tegen de Wizards. Kyle Lowry leidde de Raptors met 24 punten naar de zege. De titel van topschutter moest hij wel aan thuisspeler Bradley Beal (32 punten) laten.

In de halve finale van de Eastern Conference speelt Toronto, de nummer 1 uit de reguliere competitie in het oosten, tegen Cleveland of Indiana. De Cavaliers van LeBron James kregen vrijdagavond een pak voor de broek in Indianapolis. De Pacers wonnen, met Victor Oladipo in een glansrol (28 ptn, 13 rbs, 10 ass), met 121-87 en brachten de stand zo op 3-3. James maakte 22 punten. Het beslissende zevende duel wordt zondagavond in Cleveland gespeeld.

In de Western Conference plaatste Utah zich voor de volgende ronde ten koste van Oklahoma City. De Jazz won, onder impuls van Donovan Mitchell (38 ptn), in eigen huis met 96-91 en bracht de stand zo op 4-2. Russell Westbrook, dé vedette van de Thunder, blonk een laatste keer dit seizoen uit met 46 punten.

Utah neemt het in de halve finales in het westen op tegen Houston. De Rockets wonnen eerder met 4-1 van Minnesota.