NBA-titel wordt voor vierde jaar op rij strijd tussen LeBron James en Stephen Curry

29 mei 2018

Bron: ANP 2 NBA De Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers gaan voor het vierde jaar op rij uitmaken wie kampioen wordt in de NBA. De Warriors plaatsten zich gisteravond voor de finale door het zevende en beslissende duel met de Houston Rockets te winnen: 101-92.

De twee sterspelers van de regerend kampioen uit Californië namen hun team opnieuw bij de hand. Kevin Durant was met 34 punten topscorer en Stephen Curry leverde met 29 punten, negen rebounds en tien assists ook een flinke bijdrage aan de overwinning.

Het thuisspelende Houston Rockets, de beste ploeg uit de reguliere competitie, gaf net als in het vorige duel in het derde kwart een ruime voorsprong uit handen. De ploeg van coach Mike D'Antoni miste de geblesseerde Chris Paul en moest het dus vooral hebben van James Harden, die tot 32 punten kwam. Opvallend was het grote aantal gemiste driepunters. Liefst 27 pogingen op rij van buiten de driemeterlijn waren zonder succes.

De Warriors kwamen in de best-of-sevenserie met 3-2 achter te staan, maar ze dwongen een beslissingsduel af door zaterdag voor eigen publiek met 115-86 te winnen. De ploeg uit Californië maakte het buitenshuis af. "We hebben nog nooit in zo'n situatie gezeten'', zei Curry. "De weg naar de finale zat vol hobbels en obstakels, maar we zijn overal overheen gekomen. Kampioen worden is ongelooflijk zwaar, daar is dit het bewijs van.''

De Warriors strijden in de grote finale van de NBA opnieuw met de Cavaliers van vedette LeBron James om het landskampioenschap. In 2015 en 2017 pakten Curry en zijn teamgenoten de winst, James en co veroverden in 2016 de titel. De finale begint donderdag al in Oakland.