NBA-sterren eren Kobe Bryant voor en tijdens All Star Game: “Je voelde z'n aanwezigheid” MXG

17 februari 2020

08u32 0 NBA Team LeBron heeft het prestigieuze NBA All Star Game gewonnen. In het United Center in Chicago haalden de troepen van kapitein LeBron James (LA Lakers) het nipt tegen Team Giannis, geleid door Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Het werd 157-155 voor Team LeBron. De hele avond was ook een eerbetoon aan NBA-legende Kobe Bryant die recent overleed in een helikoptercrash.

De eindstand van het All Star Game is maar bijzaak. Zeker dit jaar. De avond in Chicago stond in het teken van Kobe Bryant. Lakers-legende Magic Johnson gaf een speech en leidde een indrukwekkend, 8 seconden durend moment van stilte in (naar een van de rugnummers van Kobe). Jennifer Hudson bracht ook een muzikaal eerbetoon. Tijdens de wedstrijd speelden beide ploegen met ofwel rugnummer 24 (Kobe) of met het nummer 2 (het rugnummer dat Gigi Bryant droeg).

.@IAMJHUD delivers a powerful pregame performance to honor Kobe #NBAAllStar pic.twitter.com/XwdSes5w97 NBA on TNT(@ NBAonTNT) link

De prijs voor beste speler van het All Star Game werd als hommage aan Bryant naar hem vernoemd. Zelf won Bryant in z’n carrière vier keer de prijs voor MVP van het All Star Game. Dit jaar kreeg Kawhi Leonard (Team LeBron) die eer. Hij is de eerste speler die de ‘Kobe Bryant MVP Award’ kreeg. Leonard scoorde 30 punten (waarvan 8 driepunters) en plukte 7 rebounds.

Leonard: “Dit is voor Kobe”, James: “Je voelde z’n aanwezigheid”

Kawhi Leonard (LA Clippers) bracht in z’n speech een ode aan Kobe: “Woorden kunnen niet uitdrukken wat het is om de eerste Kobe Bryant MVP Award te winnen. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor mij gedaan heeft: de lange gesprekken, de trainingen... Dit is er een voor hem.”

"Thank you. This one's for him." 💜💛



Kawhi Leonard thanks the late Kobe Bryant upon winning the first-ever Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9 NBA(@ NBA) link

LeBron James: “Dit is opnieuw een prachtig initiatief van Adam Silver (de NBA-commissaris). Ook door bijvoorbeeld de MVP-prijs naar Kobe te vernoemen. Je voelde de aanwezigheid van Kobe hier vanavond. Wat hij gedaan heeft voor de competitie valt niet te beschrijven: voor voormalige spelers, kinderen die nu basketbal spelen, iedereen in de competitie tegenwoordig. Z’n erfenis blijft elke dag verder leven.”

Nieuw format

Sinds drie seizoenen is het All Star Game geen duel meer tussen de sterren uit het westen tegen de sterren uit het oosten. Voor het derde jaar op rij mogen twee kapiteins hun eigen ploeg samenstellen. LeBron James leidde voor het derde jaar op rij z'n eigen ploeg en stond voor de tweede keer op rij tegenover een team onder leiding van de Griek Giannis Antetokounmpo. James liet zich omringen door James Harden (Houston), Kawhi Leonard (LA Clippers), Luka Doncic (Dallas) en Anthony Davis (LA Lakers). Aan de zijde van Giannis waren Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) en Trae Young (Atlanta) de overige starters.

De NBA kwam dit jaar ook met een nieuw format. Na ieder kwart werd de score opnieuw op nul gezet, en het team dat het kwart won doneerde 100.000 dollar aan het goede doel (schoolkinderen in Chicago). Team LeBron won het eerste en het derde kwart, team Giannis won het tweede kwart. Maar dan moest de grootste vernieuwing nog komen. Na het einde van het derde kwart stond het 133-124 in het voordeel van team Giannis. Normaal wordt dan nog het vierde kwart gespeeld (van 12 minuten), maar dat was nu niet zo. Er werd verder gespeeld tot 24 punten meer dan het leidende team. Dus in dit geval tot 157 (want het leidende team had na het derde kwart 133 punten). Niet toevallig 24 punten meer, ook dat was een hommage aan een van de rugnummers van Kobe Bryant.

Team LeBron draaide de achterstand van negen punten in het laatste kwart dus nog volledig om. Anthony Davis kreeg bij een 156-155-stand twee vrijworpen. Hij miste de eerste, maar zette de tweede feilloos om: 157-155. Het is de derde keer dat LeBron James als kapitein het vernieuwde All Star Game wint. Het was ook z’n zestiende basisplaats in het All Star Game. Een record.

De wedstrijd van LeBron James:

#TeamLeBron Captain @KingJames (23 PTS, 6 AST) helps his team win the 2020 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/Osn39obk8q NBA(@ NBA) link

De wedstrijd van ‘MVP’ Kawhi Leonard

Kawhi Leonard scores 30 PTS and hits 8 triples to lead #TeamLeBron to victory in the 2020 #NBAAllStar Game and win the Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH NBA(@ NBA) link

🌟 Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ALL-TIME LEADER in #NBAAllStar Game Starts with 16! pic.twitter.com/WdfiMlVJCl NBA(@ NBA) link