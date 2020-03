NBA-ster Stephen Curry maakt rentree na maanden blessureleed: "Ik ben terug. Eindelijk!" XC

05 maart 2020

10u43

Bron: Belga 0 NBA Bij het krasselende Golden State Warriors viert sterspeler Stephen Curry vanavond in het duel tegen regerend kampioen Toronto Raptors zijn rentree in de NBA. "Ik ben terug. Eindelijk!", schreef Curry op Twitter.

De bijna 32-jarige Curry speelt dan zijn eerste minuten sinds 30 oktober 2019, toen hij in het duel met Phoenix Suns zijn hand brak. Hij liep de breuk op bij een duel met Aron Bayens, de center van de Suns. Achteraf bleek dat Curry zijn tweede middenhandsbeen, het bot dat de wijsvinger met de handwortelbeentjes verbindt, gebroken had en dat een operatie onvermijdelijk was.

Zo miste hij uiteindelijk 58 duels in dit horrorseizoen voor de Warriors, die op de laatste plaats staan in de Western Conference. In 2015, 2017 en 2018 leidde Curry de Golden State Warriors naar de NBA-titel.

