NBA-speler toont staaltje onsportiviteit en trapt op gezichtsmasker tegenstander, met stevige boete tot gevolg

Redactie

21 april 2018

12u35

Bron: Belga/ANP 0 NBA De NBA heeft basketballer Justise Winslow van Miami Heat een boete opgelegd van 15.000 dollar omdat hij moedwillig op het gezichtsmasker trapte van tegenstander Joel Embiid van Philadelphia 76ers. Het vreemde incident vond plaats in de tweede confrontatie van beide ploegen in de play-offs om de Amerikaanse titel.

Embiid draagt een masker om zijn gezicht te beschermen na een operatie aan een botbreukje bij zijn oogkas. In het tweede kwart van de wedstrijd viel het masker op de grond. Winslow stapte erbovenop en smeet het daarna naar de kant.

Embiid vertelde na afloop aan verslaggevers dat Winslow ook nog geprobeerd had het masker met zijn handen te breken. "Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat ik wel vijftig van die maskers heb. Dus er moet veel meer gebeuren om mij uit te schakelen.''

Philadelphia leidt in de best-of-sevenserie tegen Heat met 2-1. Wedstrijd vier is komende zondag.

omfg Justise Winslow really stepped on a part of Embiid’s mask pic.twitter.com/azeBc3sRW9 — Rob Perez (@World_Wide_Wob) April 20, 2018

Cleveland op achterstand na nieuw verlies tegen Indiana

Cleveland is vandaag op de derde speeldag in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA met 92-90 ten onder gegaan op bezoek in Indiana. De vicekampioen kijkt hierdoor tegen een 2-1 achterstand aan. Morgen staat het vierde onderlinge duel op de agenda, opnieuw in Indianapolis.

Cleveland begon nochtans het beste aan de partij en leidde halfweg met 57-40. Nadien ging de thuisploeg echter op en over de Cavaliers. De Kroaat Bojan Bogdanovic, die dertig punten scoorde waarvan vijftien in het laastste kwart, besliste de wedstrijd uiteindelijk in het voordeel van Indiana. In de twee andere matchen trokken Washington en Milwaukee aan het langste eind. Washington haalde het met 122-103 van Toronto, dat in de onderlinge duels wel met 2-1 aan de leiding blijft. Bradley Beal en John Wall hadden in het winnende kamp, met elk 28 punten, een groot aandeel in de zege. Morgen volgt in Washington match vier.

LeBron James found Kevin Love back door in tonight's #AssistOfTheNight! #WhateverItTakes pic.twitter.com/bM2ZsUggVJ NBA(@ NBA) link

Milwaukee hield de punten thuis tegen Boston (116-92). Khris Middleton was bij de thuisploeg met 23 punten de uitblinker. In de onderlinge duels staat het 2-1 voor Boston. De vierde partij vindt zondag plaats, opnieuw in Wisconsin.

Het team dat vier keer wint, stoot door naar de halve finales in zijn Conference.

The best 2nd half plays from the @Pacers 17 point comeback in Game 3 to put them up 2-1 in the series! #Pacers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/HlJtnlgxnr NBA(@ NBA) link