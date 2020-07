NBA-speler Lou Williams tien dagen in quarantaine na verlaten Disney-bubbel en bezoek aan stripclub MXG

26 juli 2020

20u55 0 NBA Lou Williams (33) van de Los Angeles Clippers moet tien dagen in quarantaine nadat hij vorige week de NBA-bubbel in Disney World in Orlando (Florida) verliet om de begrafenis van een familielid bij te wonen. Maar dat is niet de enige reden. Tijdens z’n periode uit de bubbel ging Williams ook even langs in een stripclub.

Lou Williams kreeg de toestemming van de NBA om de begrafenis van zijn grootvader bij te wonen. Hij maakte echter van die gelegenheid gebruik om na de begrafenis stripclub Magic City in Atlanta te bezoeken, waarop de NBA een onderzoek startte.

Verschillende foto’s van Williams in de stripclub circuleerden op de sociale media. Onder meer de Amerikaanse rapper Jack Harlow postte een foto op Instagram. Harlow verwijderde de foto snel en probeerde de boel nog recht te trekken met een tweet daags nadien: “Dat was een oude foto van mij en Lou, ik wilde gewoon wat herinneringen ophalen, want ik mis hem”, schreef de rapper.

Op de foto die Harlow postte was echter te zien dat Williams een mondmasker droeg dat door de NBA binnen de bubbel van Disney World wordt verdeeld. Dus kon de foto niet van een jaar geleden geweest zijn. Door zijn bezoek aan de stripclub bestaat er een risico dat Williams het coronavirus opliep, waardoor de NBA besliste een langere quarantaineperiode op te leggen.

Williams werd bij z'n terugkeer in de NBA-bubbel in Orlando ondervraagd door de veiligheidsmensen. Hij liet optekenen dat hij donderdag heel kort naar de Magic City stripclub ging, maar dat tijdens zijn bezoek geen stripsters aanwezig waren. Hij was er zogezegd voor een andere vertoning. Daarna ging Williams nog op restaurant in Atlanta. Vrijdag tweette Williams dan dit: “Vraag aan al mijn ploegmaten wat mijn favoriete restaurant in Atlanta is. Niemand heeft gefeest. Wees rustig.” Met de hashtags die erop volgen benadrukt Williams dat hij z’n masker droeg en maar even binnen en buiten is geweest.

Ask any of my teammates what’s my favorite restaurant in Atlanta is. Ain’t nobody partying. Chill out lol #Maskon #inandout Lou Williams(@ TeamLou23) link

Als spelers de bubbel in Orlando verlaten, met een geldig excuus - in dit geval familiale omstandigheden - moeten ze hoe dan ook vier dagen in isolatie. Specialisten ter plaatse kunnen de quarantaine opdrijven naar tien dagen als ze vermoeden dat er een hoger risico op besmetting is. Met zijn bezoek aan de stripclub valt Williams dus duidelijk in die laatste categorie.

Komende week wordt het NBA-seizoen hervat in Florida. Williams zal zeker twee wedstrijden van de Clippers missen, waaronder het duel met de Los Angeles Lakers op 30 juli.

