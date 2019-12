NBA-sensatie Luka Doncic breekt nu ook het record van Michael Jordan



09 december 2019

09u21

Bron: Belga 0 NBA De Sloveen Luka Doncic heeft niet lang gewacht om een dertig jaar oud record van Michael Jordan te breken in de NBA. Nadat hij zaterdag met Dallas Mavericks tegen New Orleans Pelicans (130-84 zege) zijn achttiende NBA-wedstrijd op rij speelde waarin hij goed was voor minstens twintig punten, vijf rebounds en evenveel assists, volgde nummer negentien zondag al tegen Sacramento.

De Mavs gingen weliswaar met 106-110 onderuit in eigen huis, maar Doncic liet toch 27 punten, 7 rebounds en 8 assists noteren. Daarmee veegde hij het record van ‘His Royal Airness’ Jordan uit 1989 van de tabellen.

@luka7doncic (27 PTS, 7 REB, 8 AST) becomes the only player since 1976 to record 19 straight games with 20+ PTS, 5+ REB, 5+ AST!

Vorig seizoen werd de Sloveen al verkozen tot Rookie van het Jaar in de NBA, dit jaar wordt hij al bij de groten LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis en James Harden gerekend, en dus is hij ook kanshebber om MVP van het seizoen te worden. Het record van zondag was bovendien niet zijn eerste, bij de spelers jonger dan 21 jaar heeft hij ook een recordaantal triple-doubles achter zijn naam. Met vijftien stuks doet hij beter dan onder meer Magic Johnson en LeBron James.

50 punten voor Anthony Davis bij Lakers

Na de zevende nederlaag van het seizoen en het einde van een reeks met vijf zeges op rij, staat Dallas op de derde plaats in de Western Conference, na de twee teams uit Los Angeles. Bij de Lakers was Anthony Davis in de 142-125 zege tegen Minnesota de grote uitblinker. De 26-jarige Davis kwam tot maar liefst 50 punten, een persoonlijk record dit seizoen. Daarmee zette hij zelfs LeBron James, doorgaans de grote leider bij de Lakers, in de schaduw.

Season-high 50 PTS.

20-29 FGM.

Season-high 50 PTS.

20-29 FGM.

7 REB, 6 AST, 4 STL.@AntDavis23 records his 4th career 50-point game as the @Lakers improve to 21-3 on the season!