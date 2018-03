NBA-seizoen zit er voor Isaiah Thomas wellicht op LPB

28 maart 2018

21u51

Bron: afp/belga 0 NBA Het seizoen van Isaiah Thomas zit er naar alle waarschijnlijkheid op. Dat liet zijn club LA Lakers vandaag weten. De Amerikaanse spelverdeler moet voor de tweede keer een operatie aan de rechterheup ondergaan.

"Thomas zal een kijkoperatie ondergaan. Meer informatie volgt na de interventie", lieten de Lakers weten. Volgens tv-zender ESPN dient de operatie om de rechterheup van Thomas, die in de zomer al geopereerd werd, uit te kuisen.

Na een indrukwekkend seizoen 2016-2017 bij Boston verhuisde Thomas afgelopen zomer naar Cleveland. Daar kon hij niet overtuigen en in februari vertrok hij naar Los Angeles. Ook daar waren zijn statistieken voorlopig eerder ontgoochelend, maar hij kwam wel nog aan 15,6 punten en 5 assists per wedstrijd. Volgens ESPN zou Thomas nog voor een jaar kunnen bijtekenen bij de Lakers.