NBA-seizoen deze nacht van start: wie stopt Warriors en Cavaliers? Dave Bastiaenssen

18u50 0 AP Kevin Durant verdedigt op LeBron James. NBA Met Cleveland Cavaliers-Boston Celtics en Golden State Warriors tegen Houston Rockets begint deze nacht het NBA-seizoen. Een seizoen waarin de Warriors (in het Westen) en de Cavaliers (in het Oosten) weer als favoriet vertrekken. Beide ploegen stonden de voorbije zomer al voor de derde keer op rij tegenover elkaar in finale, dit voor de eerste keer in de geschiedenis van de NBA. Welke tegenstander houdt deze ploegen volgend jaar uit de finale?

De NBA blijft de globale sportwereld domineren. Met dank aan een astronomisch TV-contract. De meest succesvolle sportliga bereikte eerder met de Amerikaanse zenders TNT en ESPN een akkoord voor een waanzinnig megacontract van 24 miljard dollar (= 20,3 miljard euro) voor 9 jaar. Ter vergelijking: de Engelse Premier League, de meest rendabele voetbalcompetitie ter wereld, verkocht zijn uitzendrechten voor 6,9 miljard euro voor drie jaar.



Evenredige spelerscontracten konden niet achterwege blijven in de NBA. Russel Westbrook, de MVP van vorig seizoen, verlengde deze zomer zijn contract bij Oklahoma City Thunder voor het duizelingwekkende bedrag van 205 miljoen dollar (= 174 miljoen euro) voor 5 jaar.

Superteam

Ondertussen bouwen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers verder aan hun "dynasty", aan hun Superteam. Golden State bleef zo goed als intact en behield zijn sterspelers Curry, Thompson, Green en Durant, de MVP van de Finals 2017. En dankzij Kevin Durant, die inleverde op zijn loon maar toch nog een riante contractverlenging tekende van 53 miljoen dollar (= 45 miljoen euro) voor twee jaar, slaagden de Warriors er in om ook hun belangrijkste roleplayers (Livingston, Iguodala, Pachulia, West) te behouden. Dat maakt van Golden State toch weer de grote favoriet voor de NBA-titel.



Na het verlies van de finale besefte Cleveland dat het ook meer sterpower nodig had. De combinatie James-Irving-Love bleek geen garantie op succes. Nadat een misnoegde Kyrie Irving naar Boston Celtics werd gestuurd in ruil voor Isaiah Thomas, haalden de Cavaliers ook Dwyane Wade en Derrick Rose in. Cleveland is daarmee voldoende gewapend voor een nieuwe Eastern Conference titel. Voor een nieuwe titel en Larry O'Brien-trofee zal het dan nog voorbij Golden State moeten.

Getty Images Kevin Durant en Stephen Curry.

Michael Jordan: "Twee ploegen verstoren evenwicht"

Maar niet iedereen is tevreden met deze superteams in de NBA. Michael Jordan, de voormalige superster van de NBA en tegenwoordig eigenaar van het NBA-team Charlotte Hornets, spaarde de kritiek niet. "Je krijgt twee ploegen die de liga domineren terwijl de 28 andere teams er bij lopen als afval. Het verstoort het evenwicht in de competitie."



Maar niet alle ploegen volgen de mening van Jordan. Boston (met Irving, Hayward en Horford), Oklahoma City (met Westbrook, George en Anthony) en Houston (Harden en Paul) wilden niet achterblijven en begonnen aan hun Superteam. Het belooft weer een spannende, attractieve en sensationele competitie te worden.

Knielen NBA-spelers tijdens volkslied?

Hoe reageren de NBA-spelers op het Amerikaanse volkslied dat voor aanvang van elke wedstrijd wordt gespeeld? De situatie is gekend. Uit protest tegen de behandeling van de zwarte Amerikanen door de politie knielden verschillende American Football-spelers tijdens het volkslied. "Respectloos", reageerde president Trump die aan de clubeigenaars vroeg om betrokken spelers te ontslaan.



NBA-commissaris Adam Silver heeft de clubs geïnformeerd dat zulke acties niet worden getolereerd en dat de spelers rechtop moeten blijven staan tijdens het volkslied, op straffe van sancties. Benieuwd of Stephen Curry en LeBron James, de sterspelers van respectievelijk Golden State en Cleveland die openlijk de commentaren en reacties van president Trump bekritiseerden, gedwee het volkslied zullen aanhoren.

74 Europeanen in NBA

Als de NBA deze nacht van start gaat, zullen 74 Europeanen hun opwachting maken in de strafste basketcompetitie ter wereld. Bereiken gevestigde waarden zoals Pau Gasol (San Antonio Spurs), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) en Tony Parker (San Antonio Spurs) stilaan hun pensioengerechtigde leeftijd, dan is de Europese opvolging verzekerd met Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): the Greak Freak is een vleugelspeler (met spanwijdte 2m26) met het gestalte van een center (2m11) en de skills van een spelverdeler.



Twee opvallende Europese rookies: de Serviërs Milos Teodosic (LA Clippers) en Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings). Ondanks zijn 30 jaar werd Teodosic (die met CSKA Moskou de titels opstapelde) tot voor dit seizoen lang beschouwd als de beste speler die niet in de NBA speelde. Bogdanovic leidde zijn ploeg Fenerbache vorig seizoen naar de Euroliga winst en Servië naar zilver op het voorbije EK.

Belangrijkste transfers in NBA

Carmelo Anthony: van New York Knicks naar Oklahoma City Thunder

Paul George: van Indiana Pacers naar Oklahoma City Thunder

Dwyane Wade: van Chicago Bulls naar Cleveland Cavaliers

Derrick Rose: van New York Knicks naar Cleveland Cavaliers

Isaiah Thomas: van Boston Celtics naar Cleveland Cavaliers

Gordon Hayward: van Utah Jazz naar Boston Celtics

Kyrie Irving: van Cleveland Caveliers naar Boston Celtics

Chris Paul: van LA Clippers naar Houston Rockets

AFP Dwyane Wade wordt opnieuw ploegmaat van LeBron James.