NBA-preses Adam Silver waarschuwt laag gerangschikte teams: "Zware sancties op tanking" YP

01 maart 2018

13u10

Bron: Belga 0 NBA Adam Silver, de CEO van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA), heeft in een brief gedreigd met zware sancties tegen teams die met opzet op de laagste plaatsen in het kampioenschap eindigen, om zo hun kansen te verhogen jonge talenten voor volgend seizoen te kunnen draften.

In de memo, gericht aan de dertig NBA-teams en gepubliceerd door dagblad USA Today, waarschuwde Silver voor het zogenaamde 'tanking'. "Integriteit is de hoeksteen van onze competitie. Dat mag niet veranderen en dat moeten we blijven beschermen. Het is een pact dat we gezamenlijk hebben gesloten. Wie zich waagt aan tanking, zal de zwaarst mogelijke sanctie krijgen."

Diverse teams staan in het vizier van Silver. Het gaat om onder meer Chicago, Atlanta, Orlando, Brooklyn, Sacramento, Memphis, Phoenix en Dallas. De eigenaar van dat laastste team, Mark Cuban, kreeg al een boete van 600.000 dollar (490.000 euro) om publiek te hebben verklaard: "verliezen is onze beste optie".

In het verleden beperkte het fenomeen zich enkel tot twee of drie teams, die op het einde van de competitie niets meer te verliezen hadden. Maar dit seizoen lijken meerdere teams van tanking hun plan te hebben gemaakt. Sinds de herneming van de NBA na de All-Star Game verloren de negen slechtst geplaatste teams 25 van hun 28 wedstrijden.

Vierde zege op rij voor Golden State Warriors

Er werd trouwens ook gebasketbald en de Golden State Warriors boekten hun vierde opeenvolgende zege. De regerend kampioen versloeg Washington Wizards met 109-101. De Warriors maakten het verschil in het derde kwart, met 27 punten tegenover veertien van de Wizards. Kevin Durant nam 32 punten van Golden State voor zijn rekening, waarvan negen in de derde periode. Otto Porter junior kwam bij Washington Wizards tot 29 punten.

De Portland Trailblazers waren half februari de laatste ploeg die de titelverdediger in de NBA versloeg. Daarna rekenden de Warriors achtereenvolgens af met Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, New York Knicks en Washington Wizards.

In de Western Conference neemt Golden State Warriors achter de Houston Rockets voorlopig de tweede plaats in.