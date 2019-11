NBA: Portland gooit reddingsboei naar Carmelo Anthony - Porzingis verliest met Dallas bij terugkeer naar New York MGL

Bron: Belga 0 NBA Meer dan een jaar is hij weggeweest, maar Carmelo Anthony zal sneller dan verwacht weer op het NBA-parket staan. De tienvoudige NBA-All Star gaat aan de slag bij de Portland Trail Blazers. Sinds z’n periode bij de New York Knicks (2011-2017) ging het sportief allemaal wat minder met ‘Melo’. Nu krijgt hij bij Portland dus een nieuwe kans om z'n carrière te herlanceren.

Hij werd als derde gekozen door de Denver Nuggets in de draft van 2003, een van de sterkste edities ooit, na onder meer ene LeBron James. In 2011 verkaste Anthony naar de New York Knicks. Hij maakte deel uit van de Amerikaanse nationale ploeg die goud pakte op de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016. In 2017 werd Melo getraded naar Oklahoma, en sindsien ging het sportief bergaf.

Bij Oklahoma kon hij zich, omringd door Russell Westbrook en Paul George, nooit echt doorzetten. Een jaar later maakte hij de overstap naar de Houston Rockets, maar ook dat werd geen succes. Anthony speelde quasi nooit en werd begin dit jaar overgenomen door de Chicago Bulls, maar daar kwam hij nooit aan spelen toe. Nu krijgt hij dus opnieuw een kans bij de Portland Trail Blazers. Hij gaat meteen mee op ‘roadtrip’ voor de komende zes uitmatchen die de Blazers spelen.

Knicks winnen van Dallas, George verliest bij debuut

De New York Knicks hebben nipt de volle buit veroverd tegen Dallas (106-103). Paul George ging bij zijn debuut met de LA Clippers ten onder tegen New Orleans (132-127).

Marcus Morris Sr. blonk uit bij New York met twintig punten, en ook Julius Randle (17 ptn) was goed bij schot. Aan de overzijde volstonden de 33 punten van Luka Doncic niet. Kristaps Porzingis, met een verleden bij de Knicks, werd bij zijn terugkeer naar Madison Square Garden door de thuisfans uitgefloten. De Let was toch nog goed voor twintig punten, maar kon de nederlaag niet afwenden.

Paul George, die deze zomer Oklahoma ruilde voor de Los Angeles Clippers, miste zijn seizoensstart met een schouderblessure, maar vierde tegen New Orleans zijn terugkeer. George was goed voor 33 punten, maar moest de zege (132-127) toch aan de Pelicans laten. Jrue Holiday was in het winnende kamp de uitblinker met 36 punten.