NBA: Philadelphia, New Orleans en Toronto beginnen uitstekend aan play-offs

15 april 2018

08u40

Philadelphia (130-103 tegen Miami), Toronto (114-106 tegen Washington) en New Orleans (95-97 bij Portland) hebben hun eerste wedstrijd van de play-offs in de NBA gewonnen.

Philadelphia stelde haar thuispubliek niet teleur bij haar terugkeer in play-offs, zes jaar na de laatste deelname. In de eerste kwalificatieronde van de Eastern Conference boekte de thuisploeg een 130-103 zege tegen Miami. De bezoekers stonden halfweg nochtans nog aan de leiding (56-60). Philadelphia reageerde echter briljant na rust, met een 74-43 score in de laatste twee kwarts. Ben Simmons zette zijn kandidatuur voor de titel van "Rookie van het Jaar" nog eens extra kracht bij met een triple-double (17 ptn, 14 assists en 9 rebounds), terwijl JJ Reddick de partij eindigde als topscorer met 28 punten (waaronder acht driepunters). De Sixers behaalden zo een zeventiende zege op rij, na het seizoen knap te hebben afgesloten op de derde plaats in de Eastern Conference.

Toronto, doorheen de reguliere competitie de beste ploeg in het Oosten, versloeg Washington met 114-106. De Raptors zagen maar liefst zes spelers (Serge Ibaka, Alfonso McKinnie, DeMar DeRozan, OG Anunoby, CJ Miles, Kyle Lowry) eindigen op een puntenaantal hoger dan tien.

In het Westen startte New Orleans met een 95-97 zege in Portland. De Pelicans konden rekenen op een sterke Anthony Davis (35 punten en 14 rebounds). Damian Lillard, de ster van de Trail Blazers, moest genoegen nemen met 18 punten.

De NBA-avond was eerder begonnen met een zege van Golden State tegen San Antonio (113-92). Een uitstekende Klay Thompson (27 punten) zorgde ervoor dat de Warriors hun sterspeler Stephen Curry, nog steeds geblesseerd aan de linkerknie, nauwelijks misten.