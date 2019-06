NBA-oorlog schakelt versnelling hoger: Warriors spotten met kind van geslepen Drake bij pornoster TV/GVS

06 juni 2019

14u59 0 NBA De Toronto Raptors en Golden State Warriors bikkelen in de NBA-finales voor de titel. De Canadezen beschikken met een 2-1-voorsprong over de beste papieren, al lijkt de strijd vooral naast het parket te worden betwist. Hoofdrolspeler van dienst: Drake. De rapper moest even slikken toen Golden State gisteravond met een rake song een pijnlijke schandevlek bovenhaalde, maar ging geslepen als hij is met een goed gevoel slapen.

Drake is een notoir fan van de Toronto Raptors. Als ze winnen weet hij met zijn enthousiasme geen blijf, als er verloren wordt is de Canadees minder genietbaar en durft hij wel eens de confrontatie met de tegenstander aan te gaan. Nu zijn ploeg voor het eerst in de NBA-finales staat, bereikt de adrenaline een ongeziene piek.

Vanaf het eerste finaleduel zat het er al bovenarms op. Toronto won, Drake en Draymond Green stonden vervolgens neus aan neus om elkaar de huid vol te schelden. De Warriors trokken enkele dagen later de stand in evenwicht, dus zochten Golden State-sterkhouders Kevin Durant en Klay Thompson revanche en trakteerden ze ‘Drizzy’ op hun beurt op wat trashtalk. Thompson: “We zien je in ons stadion, Aubrey. Waar was je trouwens vanavond, dwaas? Wij wonnen zonder moeite.” Durant vervolledigde cynisch: “Hou je hoofd omhoog en het komt goed, hoor.”

#drake is the king of trolling pic.twitter.com/E4oDR50azL ASistaFromTheChi(@ SistaFromthechi) link

Gisteravond klommen de Canadezen in de Oracle Arena in Oakland (109-123) na winst in de derde wedstrijd opnieuw op voorsprong. Nochtans had de dj van de thuisploeg er alles aan gedaan om de sterspelers van de Warriors op scherp te zetten. Voor het duel speelden de gewiekste man het liedje The Story of Adidon af. In de track onthulde Drake’s grote rivaal Pusha T dat Drake een kind heeft met pornoster Sophie Brusseaux, wat hij zonder succes trachtte geheim te houden. Zo werd heel Amerika én Drake nog eens doodleuk aan de pijnlijke affaire herinnerd.

Maar de wraak van de zanger was met een nieuwe overwinning zoet. Al kon dat nog dat tikkeltje zoeter, zo bleek later op de avond. Om de zege te vieren, postte Drake op zijn Instagram-story immers een foto van een halfnaakte Klay Thompson van Golden State met glazige ogen naast drie meisjes. “Blijf ‘Golden’, mijn vrienden ... welterusten”, was het bijschrift, mét acht lachende smileys. Revanche.

Morgenavond staat in de best-of-7 het vierde duel op het programma.

pusha t - story of adidon playing while steph warms up 😬 pic.twitter.com/AjQnad3NKF Andrew Reed(@ andrew__reed) link

“Weren’t talking tonight were ya? With your bum a*s.”



Klay & KD had some words for Drake as they emerged from the locker room to greet their teammates after the Game 2 victory. @kron4news #DubNation | #WeTheNorth pic.twitter.com/hGlIM17KA2 Jason Dumas(@ JDumasReports) link

NBA: Drake. You need to practice better court-side manners.



Drake: Fine.



Also Drake:#NBAFinals #Drake pic.twitter.com/48iHQDOUPH KaylaRae 🎀(@ KaylaTessier) link