NBA onverbiddelijk: basketters die knielen tijdens volkslied krijgen sanctie

11u04

Bron: Belga 0 AFP NBA De NBA heeft gisteren een nota uitgestuurd naar zijn dertig clubs waarin gesteld wordt dat de basketters tijdens het Amerikaanse volkslied moeten blijven rechtstaan. Sportzender ESPN schrijft dat volgens de nota "geen uitzondering" zal worden toegestaan en dat spelers die knielen een sanctie kunnen krijgen.

"Geen enkele ploeg zal aan de regel kunnen ontsnappen", klinkt het in de nota, die ondertekend is door NBA-vicecommissaris Mark Tatum. "De Liga zal nadien beslissen wat er gebeurt met spelers, trainers en stafleden die zich niet aan de afspraken houden."



Al geruime tijd weigeren heel wat American Football-spelers uit protest rechtop te staan tijdens het volkslied. In plaats daarvan knielen ze neer, waardoor ze op ramkoers liggen met de Amerikaanse president Donald Trump.



NBA-voorzitter Adam Silver verklaarde vrijdag nog dat hij "zeker" is dat alle basketters tijdens het volkslied recht zullen blijven staan.

