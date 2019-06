NBA niet mals voor eigenaar Golden State na duw aan Lowry: schorsing en boete van 500.000 dollar Redactie

07 juni 2019

08u45

Bron: Belga 0 NBA De NBA heeft de mede-eigenaar van kampioen Golden State een schorsing van een jaar en een boete van 500.000 dollar (444.000 euro) opgelegd. De man, Mark Stevens, gaf Toronto-speler Kyle Lowry in de derde finalewedstrijd tegen Golden State een duw en schold hem uit.

Het incident gebeurde woensdagavond in de zaal van Golden State in het Californische Oakland. Toen Lowry in het begin van het vierde kwart probeerde de bal binnen te houden, belandde hij in de voorste rijen van het publiek. Stevens gaf Lowry daarop een duw op de schouder en riep hem enkele scheldwoorden toe.

Na de wedstrijd, die Golden State met 109-123 verloor, bood de topman van de Warriors zijn excuses aan en zei beschaamd te zijn over zijn gedrag. Ook Golden State kwam met een verklaring waarin de actie van Stevens werd veroordeeld. De NBA onderzocht het incident en besliste de miljardair, die fortuin maakte na investeringen in Google, Paypal en LinkedIn, voor een jaar te schorsen. Hij mag in die periode geen wedstrijden of activiteiten van zijn team bijwonen.

Toronto wint bij Golden State, incident Lowry overschaduwt wedstrijd

Toronto heeft het derde duel in de NBA-finale tegen Golden State gewonnen. De Raptors haalden het met 109-123 bij de regerende kampioen. Daardoor leiden de Canadezen met 2-1. Tijdens de wedstrijd was er een opvallend incident tussen Toronto-speler Kyle Lowry en . Draymond Green behoudt het vertrouwen in een nieuwe titel voor de Warriors.

De eerste twee finalewedstrijden werden vorige week in Toronto gespeeld. De Raptors startten uitstekend met een 118-109 zege, Golden State won de tweede partij met 104-109. De regerende kampioen genoot gisteravond voor het eerst van het thuisvoordeel maar kon dat niet verzilveren. Zonder de geblesseerde sterkhouders Kevin Durant en Klay Thompson kwam alle druk op de schouders van Stephen Curry te liggen. Die tekende met 47 punten (plus acht rebounds en zeven assists) weliswaar voor een uitstekende wedstrijd maar kon niet verhinderen dat de Californiërs in Oakland onderuit gingen.

Bij de bezoekers maakte Kawhi Leonard 30 punten, zeven meer dan Kyle Lowry. Die laatste geraakte bij het begin van het vierde kwart verwikkeld in een incident met een supporter. Lowry liep enthousiast naar een verloren die hij nog net in het spel wilde houden. Maar door zijn aangemaande snelheid lukte het de Amerikaan niet om recht te blijven en vloog hij in het publiek. Niet ver van waar Warriors-eigenaar Joe Lacob zat. Terwijl anderen Lowry rechtop hielpen, vond een toeschouwer het nodig om de basketter een harde duw op diens schouder te geven.

Lowry klaagde het voorval tijdens de wedstrijd aan bij de wedstrijdleiding, maar die lieten het voor wat het was. Aan Associated Press vertelde Lowry achteraf nog dat de fan hem herhaaldelijk viseerde en uitschold. “Voor zulke mensen is er geen plaats in onze sport. Hij had geen enkele reden om me aan te raken. Onwaarschijnlijk dat hij speciaal twee rijen naar voor kroop om vulgaire taal naar mij te richten. Hopelijk zie ik die persoon nooit meer terug in een NBA-match.”

Optimistisch

Ondanks de tweede nederlaag van zijn team bleef Draymond Green optimistisch en denkt hij dat de Warriors zijn titel nog kan verlengen. “Het is alles of niks nu. De volgende wedstrijd tegen Toronto pakken we beter aan en winnen we. Na de vijfde wedstrijd zullen we voorstaan. Uiteindelijk slepen we in match zes ook de overwinning in de wacht en kunnen we aan het feesten. Er staan ons leuke tijden te wachten.” Morgenavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de Oracle Arena van de Warriors.

