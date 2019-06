NBA neemt afscheid van Tony Parker: “Het was een ongelofelijk avontuur” Redactie

10 juni 2019

18u49 0 NBA De NBA neemt afscheid van een legende. Tony Parker (37) stopt met basketten. De Fransman - in Brugge geboren - werd viermaal kampioen met de San Antonio Spurs. “Het was een ongelofelijk avontuur.”

Tony Parker begon zijn carrière bij Paris Basket Racing. Snel kwam er interesse uit de NBA, in 2001 trok hij naar San Antonio. Liefst zeventien seizoenen speelde hij bij de Spurs, waar hij viermaal (2003, 2005, 2007 en 2014) kampioen werd. Hij werd ook zes keer All-Star en werd in 2007 verkozen tot de MVP van de finals. De beste Franse basketbalspeler aller tijden boekte ook succes bij het nationale team. Parker veroverde goud op het EK van 2013, zilver op EURO 2011 en brons op de EK’s van 2005 en 2015. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en van 2016 in Rio haalde hij samen met zijn Franse collega’s tweemaal de kwartfinales.

“Met veel emotie maak ik een einde aan mijn carrière”, klinkt het bij Parker. “Ik heb hard gewerkt, dit was een ongelofelijk avontuur. Zelf in mijn wildste dromen had ik nooit gedacht dat ik deze uitzonderlijke momenten in het basketbal zou beleven.”

Vorig jaar nam hij afscheid van de Spurs en trok hij naar de Charlotte Hornets. Slechts voor één jaar, dus. “Als ik Tony Parker niet meer kan zijn en niet meer om de titel kan spelen, dan wil ik niet meer spelen”, aldus de 37-jarige point guard.

Tony Parker is de zoon van Tony Parker Sr. In de jaren 80 speelde hij voor Avanti Brugge, meteen ook de reden waarom Tony in Brugge is geboren. Samen verhuisden ze al snel terug naar Frankrijk, waardoor Tony de Franse nationaliteit kreeg.