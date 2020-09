NBA. Miami Heat plaatst zich voor finale Eastern Conference, James schittert opnieuw voor de Lakers Redactie

09 september 2020

09u04

Bron: Belga 0 NBA Miami Heat heeft zich ten koste van grote favoriet Milwaukee geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de NBA. Het team uit Miami won het vijfde duel met 94-103 en kwam zo op een beslissende 4-1-voorsprong in de best-of-seven serie. Bij de Bucks keek de aan de enkel geblesseerde MVP Giannis Antetokounmpo toe vanop de bank.

Jimmy Butler en Goran Dragic waren beiden goed voor 17 punten bij Miami. Zes spelers van de club tekenden voor dubbele cijfers. Khris Middleton van de Bucks kwam tot een score van 23 punten. In de finale in het Oosten neemt Miami het op tegen de winnaar van het duel tussen de Boston Celtics en de Toronto Raptors.

In het Westen was LeBron James bij de LA Lakers eens te meer de grote man in de 102-112-zege tegen de Houston Rockets. Hij zorgde voor 36 punten. Bij de Rockets haalden James Harden en Russell Westbrook respectievelijk 33 en 30 punten. Het was voor James zijn 162ste overwinning in de play-offs, een nieuw record. Hij passeerde daarmee Derek Fischer, de voormalige guard van onder meer de LA Lakers. De LA Lakers leiden in de tussenstand met 2-1.