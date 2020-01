NBA-legende Kobe Bryant (41) overleden in helikoptercrash, ook dochter Gianna (13) en 7 anderen omgekomen ABD ADN RL XC

27 januari 2020

08u40

Bron: TMZ, NBC News, CNN, ANP 1590 UPDATE Kobe Bryant is zondag overleden in een helikoptercrash. Dat bevestigt de stad Calabasas in Californië, waar het trieste ongeval plaatsvond. De Amerikaanse basketlegende, die 20 jaar voor de LA Lakers speelde, werd 41. Ook de 13-jarige dochter van Bryant, de piloot en zes andere inzittenden kwamen om het leven. Volgens meteorologen hing er een dichte mist in het gebied waar de helikopter is neergestort. Intens verdrietige fans hebben zich verzameld bij het Staples Centre in Los Angeles, de thuisbasis van het voormalige team van Bryant.

Dit artikel wordt voortdurend geüpdatet met de laatste informatie.

Kobe Bryant - basketlegende en vader van vier dochters - is omgekomen in een tragisch ongeval. De voormalige basketbalster zat om 10u00 plaatselijke tijd met verschillende andere passagiers in zijn privéhelikopter toen ze neerstortten in een natuurgebied iets buiten Calabasas, een stad ten noordwesten van Los Angeles.



De brandweer was snel ter plaatse, maar overlevenden waren er niet. De politie heeft bevestigd dat alle negen inzittenden om het leven zijn gekomen, waaronder Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna -Gigi-. Voormalig baseballcoach John Altobelli, diens vrouw Keri en dochter Alyssa behoren tot de slachtoffers, net zoals Christina Mauser, een basketbalcoach van het meisjesteam van de lagere school Harbor Day in Orange County.

Sarah en Payton Chester zouden de overige twee passagiers zijn. Ara Zobayan was naar verluidt de piloot van de helikopter. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy voor een basketbaltoernooi, waar Gianna's team zou spelen en Kobe haar team zou coachen, aldus CNN. De school is vlakbij gelegen, in Thousand Oaks.

Ongunstige weersomstandigheden

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen dat ze de motor hoorden sputteren voor de helikopter neerstortte. De staartnummer komt overeen met de helikopter - een Sikorsky S-76 uit 1991- die Bryant al lang in zijn bezit had, meldt CNN. Aan de zijkant prijkte zijn logo.

The Sikorsky S-76 helicopter, N72EX, in the crash that killed Kobe Bryant, his daughter and 7 others, was built in 1991 and previously owned by the state of Illinois and used by its governor. It's registered to charter company Island Express Holding Corp: https://t.co/s9xekmYOdW pic.twitter.com/GvDqZADMfe Tom Cleary(@ tomwcleary) link

Weerdeskundige Michael Guy (eveneens van CNN) spreekt van “extreem slecht zicht” in het gebied. “Het was mistig, bewolkt en het miezerde.” Daarnaast waren er ook verschillende bosbrandjes. “De relatieve vochtigheid was 100 procent. De lucht was zo zwaar als soep", vervolgt de meteoroloog. The Sun bericht daarnaast dat de piloot de melding kreeg dat ze niet goed zichtbaar waren op de radar. Wat later vond de crash plaats.

“Een onderzoek naar de crash zal de onderhoudsrapporten van de helikopter en de piloot en bemanning nagaan”, zei Jennifer Homendy van de National Transportation Safety Board tijdens een persconferentie in Washington. De Federale Luchtvaartautoriteit (FAA) liet via Twitter weten ook een onderzoek te hebben gestart naar de crash.

NTSB launching Go Team to investigate the Jan. 26, 2020 crash of a Sikorsky

S-76B helicopter in Calabasas, CA. The team is expected to arrive in California this evening. NTSB_Newsroom(@ NTSB_Newsroom) link

‘Kobe’ was al jaren een grote helikopterliefhebber, hij vloog vroeger ook met een helikopter naar wedstrijden om de files rond Los Angeles te ontwijken en lichamelijk zo fris mogelijk te arriveren.

Bryant was één van de grootste basketbalspelers ooit, met aanzien in heel de wereld. Met de Los Angeles Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In 2016 zette de 1m98 grote shooting guard een punt achter zijn carrière, die hij volledig bij de Lakers doorbracht (1996-2016). In 2008 werd “The Black Mamba” tot Most Valuable Player van de NBA uitgeroepen, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA-finale. Met 33.643 punten is hij de nummer vier op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. Hij pakte ook twee keer olympisch goud met de Amerikaanse ploeg, in 2008 en 2012.

Dit jaar zou hij worden opgenomen in de Hall of Fame.

In de nok van het Staples Center in Los Angeles hangen twee shirts die toebehoren aan Bryant. De Amerikaan brak door met het nummer 8 en wisselde dat nummer later in voor 24. Beide nummers mogen als eerbetoon nooit meer gebruikt worden door een speler van de Lakers.

Afgelopen jaren zette hij zich in voor goede doelen en ging hij het zakenleven in. Hij was ook nauw betrokken bij de prille basketcarrière van dochter Gianna. De NBA-ster was getrouwd met Vanessa Bryant en had in totaal vier dochters - Gianna, Natalia, Bianca en Capri.

De Amerikaanse president Donald Trump reageert geschokt op het overlijden van de basketballegende. “Verschrikkelijk nieuws”, schrijft Trump op Twitter. Ook voormalig president Barack Obama spreekt op Twitter zijn medeleven uit. “Kobe was een legende op het veld”, aldus Obama. “Gianna verliezen is nog meer hartverscheurend voor ons als ouders. Michelle en ik sturen liefde en gebeden naar Vanessa en de hele familie Bryant op een zwarte dag.”

Op sociale media regent het ook reacties van sporters en celebrities (Lees hier meer). “Er zijn geen woorden die de pijn kunnen beschrijven die ik voel door deze tragedie”, schrijft voormalig topbasketballer Shaquille O’Neal. ‘Shaq’ vormde jarenlang een gouden duo met Bryant bij de Lakers. “Ik ben mijn nichtje ‘Gigi’ en mijn broer Kobe Bryant kwijt. Ik hou van jullie, jullie zullen gemist worden. Ik leef mee met de Bryant-familie en de families van de andere passagiers aan boord.”

Inmiddels verzamelen fans aan het Staples Centre:

Outside Staples Centre 😭😭😭😭😭😭 https://t.co/y98KWI4IXs Nathan(@ T1mbles) link