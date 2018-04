NBA: LA Clippers voor het eerst sinds 2011 niet in play-offs TLB

08 april 2018

11u00

Bron: Belga 0 NBA Los Angeles Clippers heeft een zware 115-134 thuisnederlaag geleden tegen Denver Nuggets in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) en daardoor zijn de Clippers zeker dat ze voor het eerst sinds 2011 niet mogen aantreden in de play-offs.

De Clippers hadden voor deze wedstrijd al 37 nederlagen op de teller staan en moesten een foutloos parcours afleggen in de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie om nog een kans te maken op deelname aan de play-offs. De uitschakeling kan mogelijk het einde betekenen van het tijdperk van Doc Rivers in Los Angeles. De coach is er sinds 2013 aan de slag maar zag het voorbije jaar met Chris Paul (Houston) en Blake Griffin (Detroit) zijn belangrijkste spelers wel vertrekken.

Met de eerdere uitschakeling van de Lakers, New York Knicks en Brooklyn speelt er dit seizoen voor het eerst sinds 1976 geen enkel team uit NY of Los Angeles in de play-offs van de NBA.