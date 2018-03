NBA-kampioen lijdt zevende nederlaag in tien wedstrijden, 'Giannis' schittert opnieuw DMM

30 maart 2018

09u01

Bron: Belga 0 NBA Golden State slaagt er voorlopig niet in de neerwaartse spiraal om te keren. De NBA-kampioen verloor donderdagavond voor eigen publiek met 107-116 van Milwaukee. Voor de Warriors was het de derde opeenvolgende nederlaag, de zevende in tien wedstrijden.

Bij het topteam uit het Californische Oakland maakte Kevin Durant zijn comeback na een ribbreuk, maar een succes werd dat niet. Hij werd nog voor de pauze uitgesloten na een discussie met de scheidsrechter. Stephen Curry en Klay Thompson ontbraken nog door blessureleed. In hun afwezigheid kroonde Quinn Cook zich met 30 punten tot beste schutter bij de thuisploeg.

In het bezoekende kamp was de hoofdrol andermaal weggelegd voor het Griekse fenomeen Giannis Antetokounmpo. De 23-jarige sterspeler van de Bucks maakte 32 punten (plus vijf assists en vier rebounds).

In de Western Conference is Houston zeker van de eerste plaats voor de play-offs, voor Golden State. Milwaukee is als achtste in de Eastern Conference nog net geplaatst voor de nacompetitie.

Uitslagen

Detroit - Washington 103-92

Miami - Chicago 103-92

San Antonio - Oklahoma City 103-99

Sacramento - Indiana 103-106

Golden State - Milwaukee 107-116

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 55 20 0.733 (x)

2. Boston 52 23 0.693 (x)

3. Cleveland 45 30 0.600 (x)

4. Philadelphia 44 30 0.595 (x)

5. Indiana 45 31 0.592 (x)

6. Washington 41 34 0.547

7. Miami 41 35 0.539

8. Milwaukee 40 35 0.533

9. Detroit 35 40 0.467

10. Charlotte 34 42 0.447

11. New York 27 49 0.355

12. Chicago 24 51 0.320

. Brooklyn 24 51 0.320

14. Orlando 22 52 0.297

15. Atlanta 21 54 0.280

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 61 14 0.813 (z)

2. Golden State 54 21 0.720 (x)

3. Portland 46 29 0.613

4. Oklahoma City 44 32 0.579

. San Antonio 44 32 0.579

6. New Orleans 43 32 0.573

7. Minnesota 43 33 0.566

8. Utah 42 33 0.560

9. LA Clippers 41 34 0.547

10. Denver 40 35 0.533

11. LA Lakers 33 41 0.446

12. Sacramento 24 52 0.316

13. Dallas 23 52 0.307

14. Memphis 21 54 0.280

15. Phoenix 19 57 0.250

(x) geplaatst voor play-offs

(z) winnaar van conference