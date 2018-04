NBA: Kampioen Golden State gaat met billen bloot in Indiana TLB

06 april 2018

09u42

Bron: Belga 0 NBA Negen dagen voor de start van de play-offs heeft NBA-kampioen Golden State nog veel werk op de plank liggen. De Warriors gingen gisteravond kansloos met 126-106 onderuit tegen de Indiana Pacers.

De bezoekers misten weliswaar nog altijd de geblesseerde Stephen Curry. "Maar dit was een beschamend optreden", erkende coach Steve Kerr na de 22e nederlaag van zijn team dit seizoen.

Bij de Pacers, de nummer vijf in de Eastern Conference, kroonde Bojan Bogdanovic zich met 28 punten tot beste schutter. Hij maakte één punt meer dan Kevin Durant bij Golden State, tweede in het westen na Houston.

Cleveland kon donderdagavond tegen Washington andermaal rekenen op zijn sterspeler LeBron James. De Cavaliers keken met nog zeven minuten op de klok tegen een achterstand van zeventien punten aan, maar wonnen alsnog met 119-115. 'King James' maakte in de Quicken Loans Arena 33 punten, waarvan 13 in het laatste kwart, deelde veertien assists uit en plukte negen rebounds. Net geen nieuwe triple double dus.

Bij de Cavaliers zat coach Tyronn Lue opnieuw op de bank nadat hij de vorige negen matchen had gemist om gezondheidsredenen.

Cleveland (49-30) en Philadelphia (48-30) zijn in het oosten, met nog maar een handvol wedstrijden te gaan, verwikkeld in een strijd om de derde plaats na leider Toronto (56-22) en Boston (53-25). Vrijdag gaan James en co op bezoek bij de Sixers.